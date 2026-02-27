Benny Blanco verrät: Hochzeit mit Selena Gomez fast krachend gescheitert

Selena Gomez und Benny Blanco hatten bei ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr offenbar ein paar Pannen. Bei Jimmy Kimmel Live gab Blanco zu, dass seine Braut ihre Hochzeitsgelübde „fünf Tage vor der Hochzeit für etwa vier Tage“ verloren hatte.

Der Producer kam gemeinsam mit seinem Kumpel Dave Burd, alias Lil Dicky, in der Late-Night-Show vorbei, um ihren neuen Podcast „Friends Keep Secrets“ vorzustellen – und nutzte die Gelegenheit, um zu erzählen, wie er Gomez‘ Gelübde schließlich „kurz vor der Hochzeit“ wiederfand.

„Sie waren handgeschrieben“, sagte Blanco. „Ich hab nicht reingeguckt. Ich hab die Augen zugemacht und sie ihr gegeben. Ich schwör! Ich hab wirklich nicht reingeguckt. Aber wie gut ist das? Das hat mich so gut aussehen lassen. Das war das Beste, was ich hätte tun können. Ich steh kurz davor, sie zu heiraten, und dann find ich das Ding? Sie hat geweint.“

Dave Burd als Trauungsredner

Blanco erzählte außerdem, dass er Burd gebeten hatte, die Trauungsrede zu halten – aber Gomez ihn bat, mehrere Passagen zu streichen, weil sie Teil ihrer eigenen Gelübde waren.

„Er kam zu uns, wo wir die Hochzeit feierten, und wir haben uns alle fertiggemacht, und ich war am Telefon mit meiner Frau, und sie ging ihre Rede durch und sagte: ‚Hey, stell sicher, dass Dave nichts über diesen Teil oder diesen Teil sagt, weil das Teil meiner Rede ist’“, schilderte Blanco. „Und das war die gesamten ersten drei Minuten seiner Rede.“

Blanco und Gomez haben in den vergangenen Monaten einige Details ihrer Hochzeit geteilt, die am 27. September in Kalifornien stattfand. Zur Gästeliste gehörte Taylor Swift, die eine Rede hielt, sowie Gomez‘ „Only Murders in the Building“-Co-Stars Steve Martin und Martin Short.

Martin Short und die Hochzeitstorte

Letzten Monat erzählte Short bei Kimmel, wie er die Hochzeit beinahe ruiniert hätte – indem er zu früh in die Torte schnitt. „Ich hab einfach angenommen, dass es für jeden Bereich eine eigene Hochzeitstorte gibt“, sagte Short. Als Martin ankündigte zu gehen, sagte Short, bereits ein paar Cocktails intus und die Gabel in der Hand: „Oh Steve, du kannst nicht gehen, ohne ein Stück Hochzeitstorte gehabt zu haben.“

„Und ich hab die Hochzeitstorte auf einer Seite angeschnitten und dann auf der anderen, und dann haben alle in unserer Gruppe geschrien: ‚Marty!’“, erinnerte er sich. „Das war die Hochzeitstorte.“ Short und Martin wollten den Vorfall vor Gomez geheim halten. „Aber als ich gehen wollte, kam Selena vorbei und sagte: ‚Hey Marty, ich hab gehört, du wolltest meine Torte essen!’“ so Short.