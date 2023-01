Ranking: Taylor Swifts Katze „Olivia Benson“ ist drittreichstes Haustier der Welt

Foto: Taylor Swift / Youtube / Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=MUf1ili4Zew. All rights reserved.

Screenshot: ME! Behind The Scenes: The Story of Benjamin Button // Taylor Swift Youtube-Kanal

Taylor Swifts Katze „Olivia Benson“ ist aktuellen Berechnungen zufolge das drittvermögendste Haustier der Welt: Ganze 97 Millionen Dollar hat das Haustier bisher eingenommen, verwaltet von Taylor Swift. Das errechnete die „The Ultimate Pet Rich List – Die wohlhabendsten und einflussreichsten Haustiere der Welt“.

Olivia Benson, Swifts weiß-beiger Vierbeiner mit leicht verdattertem Blick, erarbeitet sich ihren Reichtum sozusagen selbst – unter der Aufsicht ihrer Besitzerin. Und natürlich in Wirklichkeit auch auf deren Konto. So war Olivia etwa ein Feature in Taylors Musikvideo zu „Blank Space“, erschienen auf einem Instagram-Foto von Taylors damaligem Freund Calvin Harris und ist zu Beginn des Musikvideos zu Taylors 2019er Single „ME!“ neben Meredith auf einer Couch zu sehen.

Die Ranking-Seite schreibt über das Haustier: „Mit einem Nettovermögen von satten 97 Millionen Dollar hat Olivia auch außerhalb der Instagram-Welt Erfolg. Die Schottische Faltohrkatze verdiente ihr Vermögen mit Rollen an der Seite ihrer Besitzerin in mehreren Musikvideos, hat ihre eigene Merchandising-Linie und war in vielen Werbespots mit großem Budget zu sehen, unter anderem für Coca-Cola light und Ned Sneakers.“

Taylor Swifts Katzen sind als Marke eingetragen

Swift ließ ihre drei Tiere zudem als „Meredith, Olivia & Benjamin Swift“ gleich zu ihrem Markennamen hinzufügen, sodass alle zum Einkommen der Musikerin beitragen können.

Oprah Winfreys Hunde sind auf Platz 4

Ganz vorne liegt ein deutscher Schäferhund: Gunther VI, im Besitz der deutschen Gräfin Karlotta Liebenstein. Geschätztes Vermögen auf dem Konto des Hundes: 500 Millionen US-Dollar. Dieses Jahr soll er (rechtlich gesehen seine Besitzerin und rechtmäßige Verwalterin des Kontos) ein Anwesen für 29 Millionen verkauft haben, das früher mal Madonna gehört hat.

Auf Platz 4 hinter Swifts Katze Olivia Benson landeten übrigens die fünf Hunde der Moderatorin Oprah Winfrey – sie alle erben den Berechnungen zufolge eines Tages 30 Millionen Dollar.

Bei den einflussreichsten Haustieren ist noch Doug the Pug. Der Mops verdient knapp 13.000 Dollar pro Instagram-Post und hat wie der Hund auf Platz 1 schon in einem Katy Perry-Video mitgespielt.