Selena Gomez bestätigt: Taylor Swift schrieb „Dorothea“ über sie – „Es ist wunderschön formuliert“

Selena Gomez hat langjährige Spekulationen bestätigt: Taylor Swifts Song „Dorothea“ handelt von ihr. Das enthüllte sie in einer aktuellen Folge von „Friends Keep Secrets“, der Web-Serie ihres Mannes Benny Blanco und des Künstlers Lil Dicky.

Gomez erklärte dabei, warum sie Swifts Musik auf einer besonders persönlichen Ebene trifft. Swift habe mindestens zwei Songs geschrieben, die ihren gemeinsamen Weg nachzeichnen – von Teenagerstars über das Leben als erwachsene Frauen in Hollywood bis hin zur Beziehung, die beide heute führen. (Gomez heiratete Music-Producer Blanco vergangenen September, Swift verlobte sich im August desselben Jahres mit NFL-Star Travis Kelce.)

„Also, ‚Dorothea‘ handelt von mir – einer ihrer Songs“, erklärte Gomez. „Ich habe das Gefühl, dass so viele riesige Momente, die uns geprägt haben, darin stecken – von Beziehungen über Familie bis zu Liebe, Hass und allem dazwischen. Wir haben das alles gemeinsam durchgearbeitet, weil ich 15 war und sie 18, und wir haben eigentlich nicht wirklich gewusst, was passiert. Wir haben uns deshalb nie anders wahrgenommen. Wenn ich es höre, bin ich so beeindruckt davon, wie wunderschön es formuliert ist.“

Unveröffentlichter Song „Family“

Gomez erzählte auch von einem zweiten, unveröffentlichten Song namens „Family“, den Swift „leicht vor einem Jahrzehnt“ geschrieben habe und der ebenfalls ihre enge Freundschaft beleuchte. Die Lyrics handeln von Gomez‘ Träumen, in Filmen zu spielen, während Swifts Ambitionen auf ausverkaufte Stadien gerichtet waren. „Wenn ich den Song jetzt höre, ist beides für uns wahr geworden“, sagte sie.

„Wir haben es so gut überstanden, wie wir konnten“, lachte Gomez. „Es ist absolut unglaublich, nach 17 Jahren Freundschaft, mehreren Herzschmerzen, Liebesgeschichten, schönen Erinnerungen und dem Leben – wir haben uns beide, zum Glück, ungefähr zur gleichen Zeit verlobt, und das war einfach das Coolste.“

Als Swift „Dorothea“ 2020 als Teil ihres Albums „Evermore“ veröffentlichte, waren Fans sofort überzeugt, dass der Track von Gomez handelt – mit Zeilen wie „the girl who left her small town to chase down Hollywood dreams“ oder „you’re a queen sellin‘ dreams, sellin‘ makeup and magazines“.