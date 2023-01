The Chainsmokers plaudern über ihr Sexleben – mehrere Dreier mit Fans

Das Duo The Chainsmokers rund um Andrew Taggart und Alex Pall plaudert in einer neuen Folge des „Call Her Daddy“-Podcasts über allerhand Tolldreistigkeiten: etwa Details zu Dreiern mit Fans.

„Was zum Teufel ist gerade passiert?“

Im Podcast geht es meist um das Sexualleben der Gäste. Deshalb sprechen Taggart und Pall darin mit Host Alex Cooper auch über Themen wie Betrügen, Sex, Trennungen, toxische (Ex-)Beziehungen. Pall erzählt dann von einem Erlebnis in Europa, bei dem er und Taggart sich ein Hotelzimmer mit zwei Betten teilten und einen Dreier mit einem Fan hatten.

„Das ist schon lange her“ , meint Pall. „Es war die Zeit, als wir uns noch Hotelzimmer teilen mussten. In Europa haben sie diese zwei Betten nebeneinander, sie teilen sie nicht einmal auf … also wurden wir fast zwangsweise in diese Szenarien gezwungen.“ Nach der Eskapade hätten sie sich gedacht: „Was zum Teufel ist gerade passiert?“

Mit Fans schlafen …

Pall sagt zudem, dieser Dreier sei einer von mehreren gewesen, die die beiden im Laufe der Jahre miteinander hatten. An anderer Stelle des Interviews erzählt Taggart, dass er in den Anfangsjahren ihrer Karriere auch mit Fans geschlafen habe – aber ohne Begleitung von Pall.

Chainsmokers treten am Rande des Weltraums auf

Das letzte Album der Chainsmokers, „So Far So Good“ , erschien im Mai letzten Jahres.

Ebenfalls im Jahr 2022 wurde bekannt, dass das Duo 2024 als erste Band im Rahmen einer Mission für das Weltraum-Tourismusunternehmen „World View“ am Rande des Weltraums auftreten wird. Dafür kosten die Flüge etwa 50.000 US-Dollar und acht Teilnehmer sowie zwei Crew-Mitglieder von „World View“ werden in einem drucklosen Stratosphärenballon und einer druckbeaufschlagten Raumkapsel auf eine Höhe von 100.000 Fuß – fast über 20 Kilometer – in die Stratosphäre gehoben. Alles in Begleitung von The Chainsmokers, die im Weltraum auflegen. Die Reise soll via Livestream zu verfolgen sein.