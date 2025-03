Beatles-Demo aus dem Jahr 1962 in Plattenladen in Vancouver entdeckt

The Beatles: Die 5 besten nicht (mehr) erhältlichen Alben und Filme

Ein sensationeller Fund sorgt aktuell unter Beatles-Fans weltweit für Aufsehen. In einem Plattenladen in Vancouver wurde ein Original-Mitschnitt einer frühen Beatles-Aufnahme entdeckt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1962 und wurde ursprünglich bei Decca Studios in London aufgenommen. Noch bevor die Band bei Parlophone unter Vertrag genommen wurde.

Ein unscheinbares Band entpuppt sich als musikalischer Schatz

Rob Frith, Besitzer des legendären Plattenladens Neptoon Records in Vancouver, stieß zufällig auf das Tonband, das mit „Beatles 60s Demos“ beschriftet war. Zunächst hielt er es für ein gewöhnliches Bootleg. Doch nach dem ersten Anhören und dem Teilen eines kurzen Ausschnitts auf Social Media stellte sich heraus: Es handelt sich um eine direkte Kopie des berühmten Decca-Auditions. Und nicht um eine Raubpressung aus den 70ern.

„Ich habe dieses Band vor Jahren bekommen und dachte, es sei einfach ein Bootleg. Aber die Tonqualität ist unglaublich – fast so, als wären die Beatles direkt im Raum“, so Frith gegenüber CBC.

Musikexperten bestätigen: Es ist ein Original

Gemeinsam mit seinem Freund Larry Hennessey, einem Musikarchivar, hörte Frith die Aufnahme in einem professionellen Studio ab. Hennessey erkannte schnell die Besonderheit des Bands. Die Verwendung von sogenanntem „Leader Tape“ – einem weißen Band, das Profis zur Trennung von Songs verwenden – sei ein klarer Hinweis darauf, dass es sich um ein Masterband handelt.

Ursprung des Tapes geklärt

Nach der Veröffentlichung eines kurzen Clips auf Instagram meldete sich Jack Herschorn, ehemaliger Inhaber von Mushroom Records in Vancouver. Er erklärte, dass er das Tape in den 1970er-Jahren von einem Londoner Produzenten erhalten habe.

Obwohl ihm geraten wurde, Kopien davon in Nordamerika zu verkaufen, lehnte Herschorn aus moralischen Gründen ab:

„Diese Jungs sind Legenden. Sie verdienen es, fair behandelt zu werden. Mit den richtigen Tantiemen. Die Aufnahme sollte offiziell veröffentlicht werden.“

Wird das Tape veröffentlicht?

Frith plant aktuell nicht, das Band zu verkaufen. Sollte Decca Records jedoch Interesse an einer offiziellen Veröffentlichung haben, würde er ihnen gerne eine Kopie zur Verfügung stellen. Und falls Paul McCartney höchstpersönlich in seinem Laden auftaucht, würde er ihm das Tape sogar persönlich überreichen, scherzte Frith.

Song-Vorschau auf Instagram: „Money“

Am 26. März 2025 veröffentlichte Frith einen Ausschnitt des ersten Songs auf dem Band – „Money (That’s What I Want)” – auf Instagram. Fans können dort reinhören und sich selbst ein Bild von der erstaunlichen Klangqualität machen.