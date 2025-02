Beatles: George Harrisons Gammel-Toast von 1963 versteigert

Seit Jahrzehnten versteigern die Beatles Stücke ihrer Geschichte. Im vergangenen Jahr erzielte eine Gitarre von John Lennon einen Preis von fast 2,9 Millionen US-Dollar. Nur drei Jahre zuvor gelangten seltene handgeschriebene Setlisten aus ihren Anfangstagen unter den Hammer. Im Jahr 2015 wurde der erste Plattenvertrag der Band aus dem Jahr 1961 für 75.000 US-Dollar verkauft. Das neueste Beatles-Erinnerungsstück, das versteigert wurde, ist nicht nur ein Stück Geschichte. Sondern auch ein Stück Toast, von George Harrison.

George Harrisons unvollendeter Frühstückstoast von 1963 wurde in einem privaten Verkauf an Joseph O’Donnell verkauft, der die gerahmte Kruste einer Sammlung von Beatles- und anderen musikbezogenen Erinnerungsstücken hinzufügte. Die Zahlung wurde noch nicht bekannt gegeben. Aber als das Artefakt 1991 auf einer Auktion verkauft wurde, war es Teil einer Sammlung, die – zusammen mit Lennons Liebesbrief an seine Ex-Frau Cynthia – bei Christie’s in London 94.800 Dollar einbrachte.

Sue Houghton 15 Jahre alt und ein Beatles-Fan

Der Toast gehörte ursprünglich George Harrison, der ihn auf seinem Teller liegen ließ, sodass Sue Houghton ihn aufbewahren und konservieren konnte. Damals war Sue Houghton 15 Jahre alt und ein Beatles-Fan. Sie besuchte Harrisons Elternhaus, steckte das Stück Papier in ihre Tasche und bewahrte es später in ihrem Sammelalbum auf. „Ein Stück von Georges Frühstück“, schrieb sie mit Datum vom 8. Februar 1963. Dieses Datum markiert den Vorabend der letzten Show der Beatles im Cavern Club in Liverpool.

„Es ist eine brillante Geschichte, die sowohl bizarr als auch historisch ist. Und die ich weiterhin Freunden, Sammlern von Erinnerungsstücken und anderen Beatles-Fans erzählen werde“, teilte O’Donnell in einer Erklärung mit.

Harrison selbst bestritt jedoch, auch nur einen Krümel seines Toasts beim Frühstück verschwendet zu haben. „Nun, ich habe das nie bestätigt! Das ist totaler Schwachsinn“, sagte der Musiker 1992 dem Vox Magazine. „Ich mag das wirklich nicht. Ich habe meinen Toast immer aufgegessen, ich habe nie etwas übrig gelassen. Der Wahnsinn sind die Leute, die das verkaufen. Und die Leute, die das tatsächlich kaufen. Es ist Monty Python-Zeit. Wie viel würden sie für ein Stück Schweiß bezahlen? Oder für ein Stück Ohrenschmalz?