Senta Berger: Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegenüber Kirk Douglas und O.W. Fischer

Bianca Allaine traf als 16-Jährige erstmalig auf den Musiker, als er während seiner „Smells Like Children“-Tour in Dallas im US-Bundesstaat Texas spielte. Aus dieser Begegnung sei später eine missbräuchliche Beziehung entstanden.

Die Schauspielerin Bianca Allaine behauptet in einem Interview, dass Marilyn Manson sie 1995, im Alter von 16 Jahren, sexuell sowie emotional missbraucht habe. Mit ähnlichen Anschuldigungen meldeten sich bereits seit Wochen mehrere Frauen zu Wort, darunter auch seine Ex-Verlobte Evan Rachel Wood, die dem Musiker via Instagram vorwarf, sie als Teenagerin gegroomt und jahrelang missbraucht zu haben. Grooming beschreibt den Vertrauensmissbrauch von Kindern und Jugendlichen durch meist männliche Erwachsene, um sie sexuell missbrauchen zu können. Die Anschuldigen gegen Marilyn Manson wiegen auch in diesem Fall schwer. Wie Bianca Allaine nun gegenüber der britischen Zeitung „ Sun“, behauptet, habe der Musiker sie…