Der US-Filmproduzent Harvey Weinstein will sich laut US-Medien noch in dieser Woche der Polizei stellen. Damit wird der 66-Jährige am Freitag sehr wahrscheinlich verhaftet werden. Ihm wird sexueller Missbrauch in zahlreichen Fällen und auch Vergewaltigung vorgeworfen.

Weiterlesen Sexuelle Belästigung: So gelassen reagiert Morgan Freeman auf die Vorwürfe Morgan Freeman soll mit ständigen sexualisierten Kommentaren zur Figur, mit aufdringlichen Blicken und anzüglichen Fragen acht Frauen sexuell belästigt haben. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan werde Anklage erheben, heißt es in einem Bericht des „Hollywood Reporter". Offiziell gibt es dafür aber noch keine Bestätigung. Seit Monaten wird in dem Fall ermittelt, in den USA inzwischen auch auf Bundesebene. Mehr als hundert Frauen, darunter Hollywood-Stars, werfen Weinstein sexuellen Missbrauch oder Vergewaltigung vor. Er selbst bestreitet, dass er jemals auch nur eine Frau vergewaltigt hätte.

„BOOM“

Zu den ersten Frauen, die sich nach den durch einen Bericht der „New York Times“ bekanntgewordenen Vorwürfen äußerten, gehörte Asia Argento. Die 42-jährige Schauspielerin wirft Weinstein vor, sie 1997 beim Filmfestival von Cannes im Alter von 21 Jahren vergewaltigt zu haben. Sie ist nun auch eine der ersten, die auf Twitter die mutmaßlich baldige Verhaftung Weinsteins kommentierte. In dem sozialen Netzwerk schrieb Argento schlicht „BOOM“ und fügte dem Wort ein Explosionsemoji an.

Weiterlesen Hier bekommt Harvey Weinstein von einem betrunken Fremden zweimal eine gescheuert Ein betrunkener Typ namens Steve macht das, wovon derzeit viele träumen. Er ohrfeigt Harvey Weinstein, gleich zweimal Rose McGowan, die ebenfalls öffentlich machte, dass sie von Weinstein vergewaltigt worden sein soll, zeigte sich erleichtert nach der Meldung. Die offenbar bevorstehende Verhaftung kommentierte die Schauspielerin so: „Ich und so viele Harvey Weinstein-Überlebende hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass unser Vergewaltiger juristisch verhandelt wird."

Auch Annabella Sciorra reagierte sofort: „Ich kann es nicht erwarten!“ Reichlich sarkastisch fragte sei im Netz, ob jemand wisse, wie man Tickets für die erste Reihe im Prozess bekäme. Die Schauspielerin behauptete, Weinstein hätte sie in den 90er-Jahren vergewaltigt.

