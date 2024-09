Shailene Woodley wird für neues Biopic zu Janis Joplin

Shailene Woodley will Janis Joplin auf der großen Leinwand wieder zum Leben erwecken. Sie ist für die Hauptrolle eines neuen Biopics vorgesehen, das sie nach ersten Angaben auch mit produzieren wird.

Der noch unbetitelte Film hat laut „Variety“ ein Budget von 10 Millionen Dollar und wird auch finanziell vom US-Bundesstaat Kalifornien unterstützt. Das liegt auch daran, dass das Biopic nicht nur eine Verneigung vor Joplin, sondern auch eine Hommage an die Region werden soll.

„Kalifornien hat Janis Joplin so viel bedeutet – von den Treppen von San Francisco bis zu den hölzernen Wänden des Sunset Sound wurde der Bundesstaat zur Bühne, auf der sie nicht nur die Welt der Musik, sondern auch sich selbst als Mensch erkundete“, schrieb Shailene Woodley in einem Statement zur Ankündigung des Films.

Gescheiterte Biopic-Projekte

Während Musiker-Biopics spätestens seit dem Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ zu einem der neuen Geldesel Hollywoods geworden sind (Filme über Bob Dylan und den „Nabraska“-Springsteen folgen), stand eine Verfilmung des Lebens von Janis Joplin bislang unter keinem guten Stern.

Zahlreiche Filmemacher haben es zuvor versucht. Der „Hollywood Reporter“ listete erst vor wenigen Monaten mehrere Projekte, die aber wieder verworfen wurden. Melissa Etheridge, Brittany Murphy, Renée Zellweger, Zooey Deschanel, Amy Adams und sogar Pink waren im Gespräch für die Hauptrolle.

Das viel zu kurze Leben von Janis Joplin

Janis Joplin wurde am 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas geboren. Sie entdeckte früh ihre Liebe zur Bluesmusik. In den 1960er Jahren zog sie nach Kalifornien, wo sie ihre einzigartige, kraftvolle Stimme entwickelte. Ihren Durchbruch erlebte Joplin 1967 beim Monterey Pop Festival. Sie wurde schnell zu einem der ersten weiblichen Rockstars und prägte mit ihrer energetischen Bühnenpräsenz die Hippie-Ära.

Trotz ihres Erfolgs kämpfte Joplin mit starken Drogenproblemen. Am 4. Oktober 1970 starb sie im Alter von nur 27 Jahren in Los Angeles an einer Überdosis Heroin. Ihr früher Tod machte sie zu einer tragischen Ikone des „Club 27“.