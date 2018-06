Shakey Graves: Jeder Song schlägt einen neuen Purzelbaum

Eine Platte, die „Can’t Wake Up“ heißt, weckt automatisch Assoziationen zum Träumen. Vielleicht deutet der Titel auch einen Albtraum an, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint. Shakey Graves ist eigentlich kein Träumer, nicht einmal ein passionierter Schläfer. Eher nutzt er den Tag so gut es geht, um Erle­digungen zu machen, Musik zu schreiben oder zu malen. Alejandro Rose-Garcia, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist ein Workaholic. In den letzten Jahren produzierte der selbst ernannte „Gentleman aus Texas“ insgesamt zwölf EPs, vier Alben und unzählige Songs, die sicher noch erscheinen werden. Sie müssten raus, weil er sie loswerden wolle, wie der Sänger lachend im Interview bestätigt.

Besessen vom „Zauberer von Oz“

Es ist kein Zufall, dass die Liedkunst von Shakey Graves einen cine­astischen Anstrich hat, verdient er seine Brötchen doch auch mit Schauspielerei. Jedoch eher in kleineren Rollen, wie in der Jugend­komödie „Material Girls“ (2006). Sein Herz schlage allerdings für Animations­filme, vor allem auch, wenn sie wie die großen Disney-Klassiker Märchen zur Grundlage haben. Er selbst schwärmt im Interview vom „Zauberer von Oz“. „Meine neuen Songs sollten im Vergleich zu meinen alten genau den Effekt haben wie in dem Film der Wechsel von Schwarz-Weiß zu Farbe“, sagt Shakey Graves.

In mancher Hinsicht sei es ein Anti-­Suizid-Album geworden, sagt der Musiker. „Ich erhielt Briefe von Fans, die versucht hatten, sich das Leben zu nehmen. Für sie wollte ich Songs schreiben, die ihnen einen anderen Blick auf das Leben schenken.“ Heraus gekommen ist aufgrund dieser komplexen erzählerischen Facetten das bisher ereignisreichste Album in der Karriere von Shakey ­Graves. Aufgenommen zur Hälfte in seinem Haus und an verschiedenen Orten Amerikas („Ich wollte mich bewusst isolieren“), beeindruckt es vor allem auch durch den vielfarbigen Gesang, dem Rose-Garcia während der Produktion besondere Aufmerksamkeit widmete.

Geniales Artwork

Aber noch etwas anderes fällt auf den ersten Blick auf: Angesprochen auf das raffinierte, surrealistische Artwork der neuen Platte – ein originelleres wird es in diesem Musik­jahr vermutlich nicht geben –, gerät der Songwriter ins Schwärmen. Nach einer schlaflosen Nacht sei ihm die Idee für das ungewöhnliche Setting gekommen und vor allem für die Produktion einer Mini­kulisse, die, aus verschiedenen Winkeln abfotografiert, eine stereoskopische Raumwirkung erzielt. Für den selbst gebastelten Hintergrund zog sich der Sänger ein ganzes Wochenende in seinen Keller zurück – und nun zeigt er allen, die sich dafür interessieren, stolz ein Making-of-Video auf seinem Handy.

