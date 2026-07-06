Shakira sammelt Geld für Venezuela über den FIFA Global Citizen Education Fund

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Während die Fußball-WM läuft, ruft Shakira die Zuschauer dazu auf, in den FIFA Global Citizen Education Fund einzuzahlen. Das Ziel des Fonds liegt bei 100 Millionen Dollar – davon sollen 500.000 Dollar an Kinder gehen, deren Schulbildung durch die jüngsten Erdbeben in Venezuela beeinträchtigt wurde, wie die Musikerin in einem Video in den sozialen Medien erklärte.

„Heute wachsen Millionen von Kindern ohne die Bildung und die Chancen auf, die sie verdienen“, sagte Shakira am Freitag. „Deshalb bin ich so stolz darauf, den FIFA Global Citizen Education Fund zu unterstützen. Ich freue mich außerdem, mitteilen zu können, dass der FIFA Global Citizen Education Fund 500.000 Dollar bereitstellen wird, um Organisationen in Venezuela zu fördern, die Kindern helfen, deren Schulbildung durch diese schreckliche Tragödie unterbrochen wurde. Wir werden bewährte lokale Organisationen, die bereits an der Soforthilfe beteiligt sind, einladen, Förderanträge zu stellen – damit Kinder wieder in die Schule kommen können, Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden und der Zugang zu Bildung wiederhergestellt wird.“

Am Mittwoch, dem 24. Juni, erschütterten zwei schwere Erdbeben im Abstand von nur wenigen Minuten Venezuela. Laut CNN sind mehr als 1.700 Menschen ums Leben gekommen; die Rettungsarbeiten dauern noch an.

Shakira appelliert an Weltführer

Shakira appellierte anschließend auch an Staats- und Regierungschefs, sich für die Sache einzusetzen. „Premierminister Carney aus Kanada hat bereits seinen Beitrag zu dieser Kampagne angekündigt“, sagte sie. „Ich hoffe, dass andere Führungspersönlichkeiten ihm bald folgen werden – darunter Premierminister Montenegro aus Portugal, Präsident Macron aus Frankreich und Bundeskanzler Merz aus Deutschland. Wenn Sie glauben, dass jedes Kind das Recht hat zu träumen, schließen Sie sich uns bitte an.“

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In einem offenen Brief schlossen sich ehemalige Regierungschefs aus Österreich, Schweden, Neuseeland, Irland und weiteren Ländern diesem Aufruf an. „Lange nachdem das letzte Spiel gepfiffen wurde, werden Kinder noch immer Möglichkeiten brauchen, um zu lernen, zu wachsen und ihr Potenzial zu entfalten“, heißt es in dem Schreiben. „Damit das gelingt, brauchen sie mehr als einen Platz im Klassenzimmer. Sie brauchen Mahlzeiten, Gesundheitsversorgung, Schutz und Unterstützung, die es ihnen ermöglichen, in der Schule zu bleiben und das Beste daraus zu machen. Die Kampagne des FIFA Global Citizen Education Fund bietet die Chance, dafür zu sorgen, dass der Geist der WM in ihrem Leben weiterlebt.“

Am 19. Juli wird Global Citizen die erste Halbzeitshow des FIFA World Cup 2026 Finals produzieren, kuratiert von Coldplays Chris Martin. Shakira wird dabei im New York New Jersey Stadium – besser bekannt als MetLife Stadium – als eine von drei Künstlerinnen und Künstlern auftreten, gemeinsam mit BTS und Madonna.

Zwei Leidenschaften, eine Bühne

„Ich habe mein Leben zwei Dingen gewidmet – Lieder schreiben und Schulen bauen. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft kommen diese beiden Wege zusammen“, erklärte Shakira im Mai in einem Statement. „An der Seite von Madonna und BTS werde ich ‚Dai Dai‘ performen, den Song, den ich für diese WM und für die Kinder auf der ganzen Welt geschrieben habe, die wir mit dem FIFA Global Citizen Education Fund erreichen werden. Meine Hoffnung ist, dass auf der größten Bühne der Welt die Bedeutung von Investitionen in die Bildung von Kindern alle anderen in den Schatten stellt!“