Shakira und Burna Boy zünden mit „Dai Dai“ ein Feuerwerk zur Eröffnung der WM

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Shakira und Burna Boy haben die Eröffnungsfeier der FIFA WM 2026 mit einer mitreißenden Performance des diesjährigen offiziellen WM-Songs „Dai Dai“ in Brand gesetzt.

Die kolumbianische Superstar-Sängerin betrat als Erste das Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) – in einem leuchtend gelben Mesh-Bodysuit mit passenden Handschuhen – und legte präzise Tanzeinlagen hin, während sie ihren neuesten WM-Song sang. Shakira ist über die Jahre zum Inbegriff des offiziellen Turnier-Soundtracks geworden, spätestens seit dem weltweiten Mega-Erfolg von „Waka Waka (This Time for Africa)“ bei der WM 2010.

Burna Boy stieß zur Mitte des Tracks dazu, im passenden Denim-Look. Das Duo tanzte zu ihrem Afrobeats-inspirierten Song auf einer riesigen türkis-gelben Fahne, die das gesamte Spielfeld bedeckte und die Aufschrift trug: „We are ready.“

Spektakuläre Eröffnungsshow

Bevor die beiden mit „Dai Dai“ die Bühne in Beschlag nahmen, eröffnete das internationale Turnier mit einer spektakulären Show, an der Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda und Danny Ocean mitwirkten. Alle Künstlerinnen und Künstler, die in Mexiko-Stadt auftraten, sind auf dem offiziellen Album der FIFA WM 2026 vertreten – mit Ausnahme von Maná.

Die Eröffnungsshow startete mit einer gehörigen Portion mexikanischem Stolz: Maná rockten mit ihrem Hit „Oye Mi Amor“ von 1992. Danach folgte Ocean mit seinem WM-Song „Partidazo“, bevor die Cumbia-Gruppe Los Ángeles Azules gemeinsam mit Belinda ihren Soundtrack-Beitrag „Por Ella“ präsentierten. Richtig international wurde es, als der kolumbianische Superstar J Balvin das Feld betrat und eine Medley seiner Hits zum Besten gab. Er verwandelte die Bühne in eine kolumbianische Party, als er Ryan Castro für den gemeinsamen neuen Track „Una a la Vez“ holte, bevor er mit dem 2018er-Hit „I Like It“ das Publikum endgültig zum Kochen brachte.

Den krönenden Abschluss des Staraufgebots bildeten Shakira und Burna Boy, die die Show mit grünen, weißen und roten Feuerwerken in den Farben der mexikanischen Flagge beendeten.

Weitere Highlights folgen

Im Rahmen der Turnierspiele sind weitere Auftritte geplant. Katy Perry, Future, Anitta, Lisa und Rema werden am Freitag in Los Angeles bei der Eröffnungsfeier des ersten WM-Spiels 2026 in den USA im Mittelpunkt stehen. Und in Toronto gehören Alanis Morissette, Michael Bublé und Alessia Cara zu den Künstlerinnen und Künstlern, die beim kanadischen Auftaktfest auftreten.

„Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Moment, den die ganze Welt teilt – und das beginnt mit der Art, wie wir sie eröffnen“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Statement. „Diese Zeremonien werden Musik, Kultur und Fußball auf eine Weise vereinen, die sowohl die Eigenständigkeit jeder Nation als auch die Einheit widerspiegelt, die dieses Turnier ausmacht. Es ist ein kraftvoller Auftakt zu einer wahrhaft globalen Feier.“

In einem historischen Novum wird es beim WM-Finale außerdem eine Halftime Show geben: Shakira, Madonna und BTS headlinen das Spiel am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey. Die Veranstaltung soll zugleich Gelder für den FIFA Global Citizen Education Fund einbringen.