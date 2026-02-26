Sharaktah: „Ich war in der dunkelsten Phase meines Lebens“

Das neue Album arbeitet all das auf, was er in den letzten Jahren durchlebt hat, und soll einen Neuanfang darstellen. Depressionen, Wut, Hass, Angst, Schmerz, Liebe und Hoffnung. Der erste Track erscheint am Freitag; wann das gesamte Album folgt, ist noch nicht bekannt.

________________________________________________________

SONDERHEFT: ROLLING STONE VINYL 2026

JETZT VORBESTELLEN!

Liebe Vinylfreunde,

es gibt Momente, die kein Stream der Welt ersetzen kann – das leise Knacken, bevor die Nadel aufsetzt. Das Gewicht einer Platte in der Hand. Das Cover, das mehr ist als Verpackung – sondern ein eigenes Kunstwerk.

Mit Rolling Stone VINYL feiern wir diese Momente. Das neue Magazin aus der Redaktion des Rolling Stone widmet sich ganz dem Vinyl – seiner Geschichte, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Leidenschaftlich, kenntnisreich, mit der Liebe zum Detail, die Plattensammler:innen und Musikliebhaber:innen verbindet.

In der ersten Ausgabe erwarten Sie u.a.:

„1966 – Das Jahr, das das Rock-Album definierte“ Wie „Pet Sounds“, „Revolver“ und „Blonde On Blonde“ die Schallplatte zur Kunstform machten.

Die 25 besten Plattencover des 21. Jahrhunderts Eine Hommage an die Kunst des Covers – inklusive Interview mit Design-Ikone Stefan Sagmeister.

„Wie geht’s unseren Plattenläden?“ Ein großer Report über das Herz der Vinyl-Kultur: die Läden, in denen Musik noch riecht, klingt und lebt.

Zu Besuch bei Ian Rankin, Bestseller-Autor und leidenschaftlichem Plattensammler – alias „Der Platten-Detektiv“

Collector’s Corner: Von Neuveröffentlichungen und Geheimtipps bis zu den teuersten LPs der Welt – alles, was Sammler:innen wissen müssen.

Rolling Stone VINYL ist kein Nostalgieprojekt. Es ist ein Magazin für Menschen, die Musik anfassen wollen – und verstehen, dass guter Sound Zeit, Raum und Leidenschaft braucht.

Versand ab 10. April 2026

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR

JETZT VORBESTELLEN!

_____________________________________________________________________