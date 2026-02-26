Sharaktah: „Ich war in der dunkelsten Phase meines Lebens“
Zwei Jahre Schweigen, dann dieser Comeback: Sharaktah verarbeitet seine dunkelste Lebensphase in einem neuen Album. Jetzt erste Single „VIELLEICHT“ hören.
„Ich war über zwei Jahre weg und in der Zeit bin ich durch die dunkelste Phase meines Lebens gegangen“ – mit diesen Worten, unterlegt von dramatischer Musik, meldet sich der junge Künstler aus Hamburg nach langer Stille zurück. Am 10. Februar postete er ein Video, in dem er sein neues Album ankündigt. SHARAKTAH soll es heißen – so wie sein Künstlername. Das sagt schon einiges aus: Die LP wird, wie man es von dem Sänger kennt, sehr persönlich und emotional sein.
Musik, die so persönlich ist
Sharaktah schaffte 2021 mit seiner „Almost Home EP“ seinen musikalischen Durchbruch und war danach auf Features mit bekannten deutschen Künstlern wie Clueso oder Edo Saiya zu hören. Sein Musikstil ist schwer einzuordnen: Er bewegt sich irgendwo zwischen Rap, Grunge, Rock, Trap-Parts, Singalong-Passagen und Gitarrenelementen, unterlegt mit deutschen Texten. Der Mittzwanziger verarbeitete bereits in seinen älteren Projekten seine turbulente Jugend, Trauer, Freundschaft und Liebe.
Neues Album angekündigt
Nun folgt sein drittes Projekt. Am Freitag, den 27.02., können die Fans schon mal einen Vorgeschmack auf seine Arbeit bekommen, mit „Vielleicht“: „Wir streiften durch Wälder, die Köpfe voll THC / Mein Homie steigt besoffen in den BMW / Hab ihn nie wieder gesehen“ behandeln Erfahrungen und Verluste, die er als Jugendlicher gemacht hat. In „Herz aus Plastik“ singt er über depressive Episoden und emotionale Taubheit. Die Texte sind hochemotional, lyrisch und stellen existenzielle Fragen. Zwischen den düsteren Teilen finden sich leichtere Singalong-Passagen, die die Stimmung der Hörer wieder heben. Die Dynamik seiner Songs baut sich von leisen Anfängen zu dröhnenden Höhepunkten auf.
Die Erwartungen sind hoch
Das Album ist zusammen mit den Produzenten „Steddy“ und BLVTH entstanden, sie nahmen eigens ganze Chorgesänge auf. Auf seine Ankündigung hin erhält er viel positiven Zuspruch. Die eigenen Erwartungen an sein neues Werk sind hoch, denn er selbst sagt: „Ich bin gewachsen als Mensch und bin gewachsen als Künstler.“
Das neue Album arbeitet all das auf, was er in den letzten Jahren durchlebt hat, und soll einen Neuanfang darstellen. Depressionen, Wut, Hass, Angst, Schmerz, Liebe und Hoffnung. Der erste Track erscheint am Freitag; wann das gesamte Album folgt, ist noch nicht bekannt.
