Sharon Osbourne dankt Fans für „überwältigende Liebe“ nach Ozzys Tod

Sharon Osbourne postete am Freitag eine bewegende Nachricht an ihre Fans und dankte ihnen für die Unterstützung nach dem Tod ihres Ehemanns und Metal-Idols Ozzy Osbourne, der am 22. Juli gestorben ist.

Neue Verbindung durch Falknerei

„Ich habe noch immer Schwierigkeiten, die Worte zu finden, um auszudrücken, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die Sie mir in den sozialen Medien gezeigt haben“, schrieb sie in einem Instagram-Post. „Ihre Kommentare, Posts und Tribute haben mir mehr Trost gespendet, als Sie ahnen. Nichts davon ist unbemerkt geblieben – im Gegenteil, es hat mich durch viele Nächte getragen.“

Sharon enthüllte außerdem, dass sie eine neue Leidenschaft für die Falknerei entdeckt habe, die ihre Tochter Kelly Osbourne ihr am Vortag nähergebracht hatte. Neben dem Post teilte Sharon ein Video von sich und Kelly mit trainierten Greifvögeln. In einer Szene gleitet eine Eule auf Sharons ausgestreckten Arm zu und landet elegant auf ihr.

„Auch wenn ich meinen Weg erst noch finde, wollte ich einige herrliche Geschöpfe zeigen, mit denen ich einen Nachmittag verbringen durfte. Die Verbindung, die man mit diesen kraftvollen Vögeln eingeht, basiert einzig auf Vertrauen und Selbstsicherheit“, fuhr Sharon fort. „Sie setzen sich nur dann auf Sie, wenn sie spüren, dass Sie sicher und furchtlos sind. Es ist ein Bund, den ich nur zu gut kenne, und die Erfahrung war schlicht magisch.“

Am Ende schrieb sie: „Ich liebe Sie alle und danke Ihnen zutiefst für die nicht von dieser Welt stammende Menge an Liebe, die Sie mir weiterhin zukommen lassen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erinnerungen von Jack Osbourne

Zu Beginn des Monats erinnerte sich Sharon und Ozzys Sohn Jack Osbourne im ersten Podcast seit dem Tod seines Vaters an die letzte gemeinsame Woche. „Nach dem Konzert meines Vaters in Birmingham blieb ich noch, verbrachte eine Woche mit der Familie und meinen Kindern im Haus, es war eine wirklich großartige Woche“, sagte Jack. „Mein Vater war in bester Stimmung. Jeden Tag las er die Zeitung und entdeckte neue Kritiken und Berichte über die Back to the Beginning-Show, und es war einfach wunderbar.“

Obwohl Jack sagte, seine erste Reaktion sei eine Welle aus „Traurigkeit und Schmerz … so viele Gedanken“ gewesen, sei er später dankbar für den Zeitpunkt von Ozzys Tod kurz nach dem Black-Sabbath-Konzert gewesen: „Es hat fast etwas Perfektes. Er konnte auf so tiefgreifende Weise Abschied nehmen.“