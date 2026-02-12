James Van Der Beeks GoFundMe überschreitet 1 Million Dollar nach seinem Tod

„Die Kosten für James’ medizinische Versorgung haben die Familie ohne Mittel zurückgelassen“, heißt es im Aufruf an die Fans. „Die Unterstützung von Freunden, Familie und der weiteren Gemeinschaft wird einen enormen Unterschied machen.“

James Van Der Beek ist am Mittwoch nach einem langen und öffentlichen Kampf gegen Darmkrebs gestorben. Die Krankheit machte es ihm unmöglich zu arbeiten, und erhebliche Rechnungen häuften sich für seine Ehefrau Kimberly und ihre sechs Kinder. Kurz nachdem die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde, starteten Freunde von Van Der Beek eine GoFundMe-Kampagne, um seiner Familie zu helfen. Weniger als 24 Stunden nach Bekanntgabe der Spendenaktion erreichte das Konto mehr als 1 Million Dollar an Spenden.

Finanzielle Belastung für die Familie

„Während seiner Krankheit sah sich die Familie nicht nur emotionalen Herausforderungen gegenüber, sondern auch einer erheblichen finanziellen Belastung, da sie alles taten, um James zu unterstützen und für seine Versorgung zu sorgen. Im Zuge dieses Verlusts stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft“, heißt es im Aufruf an die Fans.

„Die Kosten für James’ medizinische Versorgung und der langwierige Kampf gegen den Krebs haben die Familie ohne Mittel zurückgelassen. Sie arbeiten hart daran, in ihrem Zuhause zu bleiben und sicherzustellen, dass die Kinder ihre Ausbildung fortsetzen und in dieser unglaublich schwierigen Zeit ein gewisses Maß an Stabilität bewahren können. Die Unterstützung von Freunden, Familie und der weiteren Gemeinschaft wird einen enormen Unterschied machen, während sie den Weg nach vorn gehen.“

„Ihre Großzügigkeit wird helfen, grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken, Rechnungen zu bezahlen und die Ausbildung der Kinder zu unterstützen“, heißt es abschließend. „Jede Spende, unabhängig von ihrer Höhe, wird Kimberly und ihrer Familie helfen, Hoffnung und Sicherheit zu finden, während sie ihr Leben neu aufbauen. Vielen Dank, dass Sie eine Unterstützung in Betracht ziehen.“

Spendensumme steigt rasant

Bereits am frühen Mittwoch hatten mehr als 2.600 Menschen geholfen, nahezu 215.000 Dollar des ursprünglichen Ziels von 550.000 Dollar zu sammeln. Später am Tag wurde ein neues Ziel von 1,3 Millionen Dollar festgelegt, und es wurden über 1 Million Dollar gesammelt.

Im vergangenen September kam die Besetzung von „Dawson’s Creek“ im Richard Rodgers Theatre in New York City zusammen, um das Drehbuch der ursprünglichen Pilotfolge der Serie zu lesen und Geld für Van Der Beek zu sammeln. Er hatte ursprünglich geplant, teilzunehmen, musste jedoch absagen, nachdem er sich eine Magen-Darm-Infektion zugezogen hatte.

Per Video wandte er sich an das Publikum. „Ich kann nicht glauben, dass ich meine Cast-Kollegen nicht umarmen kann“, sagte er. „Ich wollte auf dieser Bühne stehen und jeder einzelnen Person in diesem Theater dafür danken, dass sie heute Abend hier ist.“

Zahlreiche Würdigungen nach seinem Tod

Nach seinem Tod sind zahlreiche Würdigungen von Freunden, Hollywood-Kollegen und ehemaligen Co-Stars eingegangen. Seine „Dawson’s Creek“-Kollegin Busy Philipps teilte eine Erinnerung an den Schauspieler und schrieb in einem Beitrag in den sozialen Medien: „Mein Herz schmerzt heute zutiefst für uns alle … für jede Person, die James kannte und liebte, für jeden, der seine Arbeit liebte oder das Vergnügen hatte, ihn kennenzulernen, für all seine engen Freunde und die Gemeinschaft, die ihn während seines Kampfes gegen diese Krankheit umgab, besonders für seine Eltern sowie seinen Bruder und seine Schwester.“ Sie fügte hinzu: „James Van Der Beek war einer von einer Milliarde, und er wird für immer vermisst werden.“