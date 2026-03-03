Ozzfest kehrt zurück – mit dem Segen des verstorbenen Black-Sabbath-Sängers

Nach einer fast zehnjährigen Pause sagt Sharon Osbourne, dass Ozzfest „absolut“ für das nächste Jahr in Planung ist. Der Black-Sabbath-Frontman Ozzy Osbourne habe ihr noch vor seinem Tod im Juli letzten Jahres seinen Segen gegeben, das Event in seinem Andenken fortzuführen.

„Glaubst du, Ozzfest würde auch ohne mich funktionieren?“

„Yeah, we’re gonna do it“, sagte Osbourne letzten Monat bei einem Gespräch auf der MIDEM 2026 in Cannes, Frankreich. „Das letzte Mal war 2018. Es war genau einen Monat, bevor Ozzy krank wurde, und das war im Forum in L.A. Es gab keine Pläne, damit aufzuhören. Wir wollten weitermachen, aber Ozzy konnte nicht. Ozzy und ich haben immer wieder darüber geredet, und er fragte: ‚Glaubst du, Ozzfest würde auch ohne mich funktionieren?‘

Und ich sagte: ‚Ja, es ist eine Marke. Es funktioniert auch ohne dich.‘ Und er sagte: ‚Dann sollten wir es tun.’“

Größer, breiter, lauter

Osbourne plant, Ozzfest – das von 1996 bis 2018 stattfand – zu einer noch größeren Produktion auszubauen und das Festival als Tournee auf die Straße zu bringen. Das Revival soll den Wurzeln des Originals treu bleiben, mit Heavy-Metal- und Hard-Rock-Acts an der Spitze des Line-ups, aber möglicherweise auch weitere Genres einschließen.

Das letzte Ozzfest ist fast zehn Jahre her – Zeit also für ein Comeback

Das letzte Ozzfest fand 2018 im Forum in Los Angeles statt, mit Auftritten von Ozzy, Rob Zombie, Jonathan Davis und Marilyn Manson. Noch vor seinem Tod durch Herzstillstand und koronare Herzkrankheit am 22. Juli 2025 konnte Ozzy seinen Fans einen bittersüßen Abschied bereiten: mit der „Back to the Beginning“-Show mit Mitgliedern von Black Sabbath im Villa Park in Birmingham, seiner Heimatstadt.