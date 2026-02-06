Ozzy Osbourne: Verschollenes Tape von 1980 aufgetaucht

Ozzy Osbourne ist einer der wohl einflussreichsten Musiker des Heavy-Metal-Genres. Am 22. Juli 2025 verstarb der „Prince of Darkness“ im Alter von 76 Jahren an Herzversagen in seinem Anwesen. Nun ist tatsächlich bisher unbekannte Musik des Sängers in Form eines verschollenen Tapes aufgetaucht.

Bei der Entdeckung handelt es sich um eine Kassette mit dem Titel „Ozzys letzter Tag“ aus dem Jahr 1980, auf der der Musiker bei Proben zu neuer Musik zu hören ist. Das Ganze war ein Vorgeschmack auf das, was seine erste Solo-Band werden sollte.

Besagtes Tape wurde ein Jahr nach seinem Rauswurf bei Black Sabbath aufgenommen. Von seiner Band wurde er am 27. April 1979 aufgrund exzessiven Alkohol- und Drogenmissbrauchs gefeuert. Die Ironie dahinter war, dass Drummer Bill Ward die Nachricht überbrachte, der selbst stark alkoholisiert war. Die Kassette dokumentiert eine Jam-Session mit Ozzy Osbourne selbst, dem Gitarristen Randy Rhoads und dem Bassisten Bob Daisley, bevor sie den Drummer Lee Kerslake in die Band aufnahmen. Diese Formation sollte später das legendäre Album „Blizzard of Oz“ aufnehmen.

Ozzy Osbournes Stimme auf Tape bestätigt

Die zwölfminütige Aufnahme wurde auf dem Dachboden von David Jolly gefunden, der sich nach Ozzy Osbournes Rauswurf bei Black Sabbath mit ihm angefreundet und dessen Solo-Band zusammengestellt hatte. David Jolly lud „Sky News“ zu sich nach Hause ein und spielte dem Nachrichtensender die Kassette vor, die einen Blues-Jam präsentiert. Darauf ist die Stimme des Verstorbenen zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Sky News“ kontaktierte im Anschluss Bob Daisley, der den Gesang des Musikers als authentisch bestätigte: „Als ich es hörte, dachte ich sofort: Ja, das sind wir, das ist Ozzys Stimme. Ich weiß nicht, ob wir einem Schlagzeuger vorgespielt und uns einfach ein bisschen aufgelockert haben oder ob wir einfach nur herumgealbert haben. Aber es war kein Song, an dem wir gerade arbeiteten, denn wir hatten zu dem Zeitpunkt schon einige Songs fertig.“

_________________________________________

Jetzt vorbestellen: Exklusive 7-Inch-Single „Baltimore“/„Stare“ von Prince in MUSIKEXPRRESS 03/26

Wir eröffnen das Jahr 2026 mit einer einmaligen und außergewöhnlichen Zusammenarbeit: anlässlich seines zehnten Todestages veröffentlichen ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zwei weltexklusive Vinyl-Singles von Prince.

Wenige Monate vor seinem Tod hatte das Jahrhundert-Genie zwei Alben aufgenommen, die ihn noch einmal in Höchstform zeigen und im neuen Jahr wiederveröffentlicht werden: „HITnRUN Phase I“und „Phase II“. Es sollten seine letzten Werke bleiben. Für „Phase I“ arbeitete er mit Sängerinnen wie Rita Ora und Lianne La Havas zusammen. „Phase II“ zeigt ihn als politischen Beobachter seiner Zeit.

In der März Ausgabe des MUSIKEXPRESS erscheint mit einer zweiten weltexklusiven Prince-Single: „Baltimore“ / „Stare“, zwei Songs von HITnRUN Phase II“. Das balladeske „Baltimore“ schrieb Prince unter dem Eindruck rassistischer Polizeigewalt in den USA. Beide Ausgaben sind HIER auch zusammen im Bundle zum Vorzugspreis von 19,90 EUR erhältlich.

Im Lieferumfang enthalten: MUSIKEXPRESS-Ausgabe 03/2026 + exklusive Prince 7″-Vinyl-Single