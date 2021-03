Der Beatles-Drummer erzählt, welche seiner Arbeiten er am liebsten hat

Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr hat seine zwei liebsten Arbeiten als Drummer gekürt: „Rain“ und „Paperback Writer“. Im Gespräch mit Conan O'Brien fuhr er fort: „So wie ich spiele, gibt es bei mir eher Breaks und Tom-Toms, und 'Rain' war alles auf der Snare. 'Let It Be' - nicht schlecht. Ich meine, 'Paperback Writer' rockt. Das Verrückte ist, als die Neuauflage von 'Let It Be' herauskommen sollte, das Remaster, hatten sie dieses neue [Surround Sound] System, Atmos, und wir sind dafür extra nach England gefahren.“ Der Bitte, weitere Beispiele seiner liebsten Parts aufzuzählen, kam er nicht nach, erzählte aber, dass er sich…