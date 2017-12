Weiterlesen Salma Hayek: „Harvey Weinstein drohte mich umzubringen“ In einem Kommentar beschuldigt auch Salma Hayek Harvey Weinstein. Er soll sie sexuell belästigt haben – weil sie ihn mehrfach abgewiesen habe, habe er ihr mit dem Tod gedroht Schwere Zeiten für Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep (68). Von Rose McGowan wurde sie jüngst als „Heuchlerin“ beschimpft. Hintergrund: Im Rahmen der Preisverleihung „Golden Globe Award“ im Januar 2018 will sie schwarz tragen, um zusammen mit anderen Stars ein Zeichen für alle Opfer der „#MeToo“-Bewegung zu setzen – gleichzeitig wird ihr aber auch Stillschweigen vorgeworfen und dass sie schon jahrelang über Harvey Weinstein Bescheid wusste.

Meryl Streep hat in der Vergangenheit eng mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet und wüsste von seinem sexuellen Verhalten, so die Anschuldigungen. Im Jahr 2012 gewann Streep einen Golden Globe für ihre Rolle im Film „The Iron Lady“. In ihrer Dankesrede nannte sie Harvey Weinstein einst einen „Gott“.

Meryl Streep beteuerte zwar stets, dass sie nichts von Harvey Weinsteins Verhalten wusste, so richtig glauben mag ihr das aber keiner. Aus dem Grund hängen in Amerika nun auch mehrere Plakate, die Meryl Streep auf einem Foto zusammen mit Harvey Weinstein zeigen. Ihre Augen sind vom Schriftzug „She Knew“ überdeckt – sie wusste es.

Die Poster hängen Berichten zufolge neben dem Hollywood Highland Center, dem Studio von 20th Century Fox und in der Nähe von Meryl Streeps Haus in Pasadena. Es ist bisher nicht bekannt, wer hinter der Aktion steckt. Auf Twitter gibt es aber Fotos von den besagten Plakaten:

#SheKnew campaign launches, as street artists call out Weinstein and Polanski apologist Meryl Streep.

Posters appeared next to the Hollywood Highland Center, 20th century Fox Studios, and near Meryl Streep's Pasadena home. pic.twitter.com/Do3EoyVGzc

— Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) December 19, 2017