Shirin David reagiert auf „Wetten, dass..?“-Sendung via Instagram

Shirin David und Helene Fischer haben am 24. November eine neue Version von Fischers Hit „Atemlos“ herausgebracht. In diesem Rahmen war das Duo zu Gast bei der letzten „Wetten, dass..?“-Sendung von Thomas Gottschalk. Doch neben der Promo für den Song hatten beide auch viel damit zu tun, auf Gottschalks Kommentare adäquat zu reagieren. Shirin David nutzte nun ihren Instagram-Account, um sich zu dem TV-Abend zu positionieren.

„Zu gegebenen Anlass“

Shirin David kommentierte ihren Auftritt bei „Wetten, dass..?“ nicht etwa mit Worten, sondern mit einer Foto-Collage in ihrer Instagram-Story. So war dort im oberen Bereich ein Screenshot von Gottschalk und ihr auf der „Wetten, dass..?“-Couch zu sehen und darunter ein Screenshot von einem Clip, den sie derzeit auch in ihrer Liveshow untergebracht hat. Dabei zeigt sich die 28-Jährige in einer Fake-Interview-Situation und schlüpft sogar in beide Parts – einmal in den der arroganten Rapperin, und auf der anderen Seite in den der unvorbereiteten Interviewerin. Diese möchte David in eine Art Kreuzverhör bringen. Sie fragt unter anderem, weshalb sich die Rapperin als Cis-Frau zu Homosexualität äußert, während die Interviewerin selbst Wörter wie „LGBTQ“ oder „queer“ nicht richtig ausspricht. Dazu thematisiert sie die Kampagne mit McDonalds und fragt rhetorisch, ob David auch zukünftig mit der Restaurantkette zusammenarbeiten wolle oder doch wieder vegan werde. Shirin antwortet darauf provokant: „Was besser bezahlt.“

Später teilte die „Gib Ihm“-Rapperin das gesamte Fake-Interview-Video noch mal in ihrem Instagram-Feed sowie in ihrer Instagram-Story – wobei sie ersteres unkommentiert ließ und in der Story noch dazu schrieb: „zu gegebenem Anlass“.

Ob es sich dabei also um eine Anspielung auf Thomas Gottschalks und das Gespräch mit ihm handelt, teilte David nicht ausdrücklich mit. Doch als Gottschalk zu ihr meinte, man würde der Deutschrapperin die Begeisterung für Opernmusik nicht ansehen, genauso wenig wie den Umstand, dass sie eine Feministin sei, reagierte Shirin David umfangreich: „Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus.“