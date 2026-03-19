Peter Frampton meldet sich mit ultimativer Tom-Petty-Hommage zurück

Das neue Album des Gitarristen Peter Frampton steht in den Startlöchern. Der Rockmusiker wird mit „Carry the Light“ nach 16 Jahren sein erstes eigenes Album veröffentlichen, am 15. Mai 2026 . Der erste Song des Albums, „Buried Treasure“, ist bereits Dienstag, dem 17. März 2026, erschienen. Auf ihm sind auch einige prominente Gäste vertreten.

Album als Familienproduktion

Für das kommende Album arbeitet Peter Frampton mit seinem Sohn Julian Frampton zusammen. Dieser war sowohl als Co-Autor als auch als Co-Produzent an dem Projekt beteiligt.

Zur Zusammenarbeit mit seinem Sohn sagte er: „Das Album ‘Carry The Light’ ist meine erste neue Musik seit 16 Jahren. Es war eines meiner schönsten Projekte überhaupt. Ich durfte mit meinem Sohn Julian zusammenarbeiten – wir haben gemeinsam geschrieben und produziert. Sicherlich der Auftakt zu vielen weiteren gemeinsamen Projekten.“

Erster veröffentlichter Song als Hommage an Tom Petty

Mit „Buried Treasure“ ist der erste Song des neuen Werks bereits zu hören. Peter Frampton produzierte ihn gemeinsam mit dem Keyboarder Benmont Tench von Tom Petty & The Heartbreakers. Der Song ist eine Hommage an den verstorbenen Tom Petty und seine Radiosendung auf SiriusXM, die Tom Petty 15 Jahre lang moderierte. Der Text des Songs setzt sich vollständig aus Songtiteln des Verstorbenen zusammen.

Zusammenarbeit mit verschiedenen Gästen

Für seine neueste Produktion bringt der 75-Jährige verschiedene Gäste zusammen, die dem Album jeweils ihren musikalischen Stempel aufdrücken. Mit von der Partie sind Sheryl Crow, die Gesang beisteuert, Bill Evans am Saxophon sowie H.E.R. und Tom Morello, die Peter Frampton an der Gitarre unterstützen.

Was bedeutet „Carry the Light“?

Für Peter Frampton spiegelt das Album die heutige Zeit wider und die Herausforderungen, die diese mit sich bringt und die vergangenen Jahre buchstäblich prägten. Das titelgebende Licht steht für den Musiker für Weisheit, die weiterzutragen sei. Ein wesentlicher Grund für die Entstehung des Albums war die Zusammenarbeit mit seinem Sohn.

„Carry the Light“ erscheint am 15. Mai 2026.