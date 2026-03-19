Tina Turner: Name, Image, Musikrechte verkauft – Preis geheim!

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Die Rechte an Tina Turners Name, Image und Likeness gehören nun Pophouse Entertainment – das berichtet die Associated Press. Das Unternehmen, das ABBA-Mitgründer Björn Ulvaeus mitgegründet hat, erwarb außerdem einen Mehrheitsanteil an Turners Musikkatalog von BMG. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Jessica Koravos, CEO von Pophouse, erklärte gegenüber der AP, das Unternehmen habe sich für Turner, die 2023 starb, interessiert, „weil sie eine unglaubliche visuelle Präsenz und eine unglaubliche Bühnenenergie hatte“. Das auf digitale Avatare und immersive Erlebnisse spezialisierte Unternehmen erkunde „Projekte, die das darstellen und in gewissem Maße wiederbeleben können“, so Koravos.

Letztlich wolle Pophouse „Turners Vermächtnis bündeln“, sagte Koravos. Ob das Unternehmen einen Turner-Avatar plant, ließ sie offen – kündigte aber an, dass in den nächsten sechs Monaten eine entsprechende Bekanntmachung folgen werde.

Nachlass war eingebunden

Turners Nachlass sei „informiert und an den Gesprächen beteiligt“ gewesen, so die Managerin, gelte aber nicht als „Gegenpartei“ der Transaktion.

„Die Verantwortung von BMG ist es, gemeinsam mit Pophouse und dem Nachlass sicherzustellen, dass ihr Werk weltweit weiterhin beim Publikum ankommt – und dabei der Stärke, Unabhängigkeit und Originalität treu bleibt, die ihre Karriere geprägt haben“, erklärte Alistair Norbury, President von BMG U.K., Continental Europe und APAC, in einem Statement. BMG behält einen nicht genannten Anteil an Turners Katalog.

Pophouse, das 2021 an der Entstehung der ABBA-Voyage-Show beteiligt war, kaufte 2024 für mehr als 300 Millionen Dollar den Katalog, den Markennamen und das gesamte geistige Eigentum von Kiss. Die Band hatte zuvor beim letzten Abend ihrer Abschiedstournee 2023 die digitalen Avatare des Unternehmens vorgestellt; diese Avatare sollen 2027 ihre eigene Show bekommen. Auch Cyndi Lauper schloss sich 2024 mit Pophouse zusammen, das einen Mehrheitsanteil an ihren Musikrechten übernahm. Darüber hinaus hält das Unternehmen die Mehrheitsrechte an Aviciis Musik.