Sienna Spiro gibt mit „Visitor“ ein hoffnungsvolles, aber zögerliches Debüt

Für „He’s Not My Baby, I’m His“, das sich ungefähr in der Mitte ihres Debütalbums „Visitor“ befindet, hat Sienna Spiro ein ganzes Bataillon an Musikerinnen und Musikern aufgeboten. Trompeter, ein Keyboarder, drei verschiedene Gitarristen. Zwei Saxofonisten, zwei Posaunisten, dazu drei Bassisten, vier Cellisten und fast ein Dutzend Geiger. Mehr Mitwirkende, als Spiro Jahre auf dem Buckel hat. Doch im Zentrum von alldem steht ihre Stimme.

Die 20-Jährige füllt „Visitor“ mit Einflüssen der ganz Großen – von Frank und Nina und Etta. Sie nimmt auf wie sie: Die meisten Tracks entstehen in einem einzigen Take, alle Instrumentalisten im selben Raum. Es gäbe heute bequemere Wege; Computer und Plug-ins könnten diese Sounds weit schneller einfangen. Aber sie hätten nicht dieselbe Präsenz und Unmittelbarkeit, die Spiro auf diesem Album erreicht.

Der Opener „This Is My House“ beginnt mit einem Sample aus Nikki Giovannis Gedicht „My House“ von 1975. Mitten im Song brechen und reißen Spiros Stimme an kleinen Stellen auf. Man hört das scharfe Kratzen in ihrem Ton, wenn sie sich auf „Stole the Show“ danach sehnt, sich sicher und gesehen zu fühlen. Diese Momente verzichten bewusst auf den üblichen Pop-Hochglanz und setzen stattdessen auf Unvollkommenheit – was „Visitor“ eine greifbare Schärfe verleiht. Sie singt mit einer Intensität, die zeigt, wie tief sie in den Geschichten steckt, die sie erzählt. Wut, Trauer und Zynismus sind der Treibstoff dieser Performances – am stärksten auf dem herausragenden „Great Expectations“.

Stimme ohne Fehl und Tadel

Die eigentliche Konstante des Albums ist, dass Spiro schlicht wunderschön klingt. Sie ist angetreten, um zu singen, und tut es so, als könnten diese Melodien das Gewicht ihrer Gefühle tragen. Immer wieder kreist sie darum, wie es sich anfühlt, vom eigenen Körper entfremdet zu sein, und darum, wie unerwiderte Gefühle ihr Bild von Vergänglichkeit in Leben und Liebe geprägt haben. Doch allzu oft bleibt Spiro kurz davor stehen, ihr Songwriting wirklich an die Inbrunst ihrer Stimme heranzuführen. Es ist eine Frage der richtigen Worte – und des Widerstands gegen den Drang, sie zu untergraben, sobald sie zu verletzlich werden.

Auf der von Streichern getragenen Klavierballade „We’re Not In Love“ liefert sie eine herausragende Performance ab, die ihre gesamte Bandbreite ausschöpft. Der Song baut sich in stetigem Tempo auf, stolpert dann aber an der Bridge, wenn sie singt: „You go down while I’m up in my head/And you left after I got undressed and that’s/That’s unbelievable/You’re unbelievable.“ Dasselbe passiert auf „Pure“, einer bewundernswert rohen Nummer, die den Produktionsstil fallen lässt, der den Rest des Albums an die Jazzclub-Auftritte erinnert, die Spiro regelmäßig gibt. Gestützt von E-Gitarren tritt in ihrer Stimme eine neue Klarheit zutage.

Nach drei Minuten, in denen sie ihr Herz über ihre tiefsten Unsicherheiten und die nachhallenden Folgen eines zu frühen Erwachsenwerdens ausschüttet, räumt Spiro ein: „I don’t know the meaning of anything in this song.“ Diese Zeile tut ihr Unrecht.

Durchbruch mit „Die on This Hill“

Als Debütalbum hat „Visitor“ die Aufgabe, Spiro ihrem Publikum vorzustellen – das sich mit dem Erfolg ihrer Breakthrough-Single „Die on This Hill“ rasant vergrößert hat. Die Person, die man auf dem Album hört, ist ebenso feinfühlig und sensibel wie klug. Solche Momente legen nahe, dass sie ihrem eigenen Potenzial noch nicht ganz vertraut.

Dabei gibt es offensichtlich noch vieles, was sie aufzuarbeiten hat. „Stroking my hair to stoke my ego“, singt Spiro auf dem jazzigen Höhepunkt „He’s Not My Baby, I’m His“ – über ihre Verstrickung mit einem Mann, der doppelt so alt ist wie sie. „And no one feels quite as seen as when a child gets chosen.“ Das ist die schneidendste Zeile des Songs. Kein falsches Spiel mit Reife. Sie schiebt die Verantwortung nie vom älteren Mann weg, der es hätte besser wissen müssen. Es ist ein Blick darauf, wie stark Spiro ihre Offenheit und Unerschrockenheit ausspielen kann, wenn sie sich nicht zurückhält.

Das Album wird von Omar Fedi (Yungblud, Machine Gun Kelly, Lil Nas X) als Executive Producer betreut; Spiro hat nur wenige Co-Autoren hinzugezogen. Die zehn gemeinsam geschriebenen Songs sind solide, getragen von intimen Instrumentalarrangements und ihrem unverwechselbaren Timbre. Doch an diesem Punkt ihrer Karriere würde Spiro enorm davon profitieren, Mitstreiter zu haben, die sie dazu drängen, die Grenzen zu überwinden, die sie auf „Visitor“ immer wieder knapp vor der Ziellinie stoppen.