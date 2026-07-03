Till Lindemann probt für das „Till Fest“: Diese Songs erwarten Fans

Kurz vor dem „Till Fest“ in Leipzig scheint ein Teil der Setlist durchgesickert. Auch der „Yukon“ soll live dabei sein. Alle Songs im Überblick.

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LANDGRAAF, NETHERLANDS - MAY 28: Till Lindemann of Rammstein performs on stage at Pinkpop festival on 28th May 2010 in Lan...

Till Lindemann 2010 in den Niederlanden.  |  Setlist Gemunkel beim Till Fest Foto: Redferns. Paul Bergen. All rights reserved.

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Einer der berühmtesten deutschen Exportschlager sorgt mal wieder für Trubel. Die Rede ist von Till Lindemann. Denn sein Till Fest wird nicht nur aufgrund der Lokalität heiß diskutiert, es gibt auch rund um die Setlist neue News. Somit drehen Fans und Protestaktionen in Leipzig gleichermaßen auf Hochtouren.

Setlist Gemunkel

Der Rammstein-Frontmann ruft am 3. und 4. Juli ein Festival mit dem passenden Namen Till Fest ins Leben und reiht sich damit in die egozentrische Namensgebung direkt hinter dem Bludfest ein. Immerhin ist der Name auch Programm, und so werden Fans eventuell lang ersehnte Songs wieder live erleben können. Denn bei der Probe von Lindemann spielten ein paar Ohren Mäuschen und notierten sich fleißig, welche Songs geprobt wurden. Ein lang ersehnter Neuling unter Fans dürfte hierbei „Yukon“ sein. Zwar ist Lindemanns Yukon genauso wie das von Justin Bieber ebenfalls ein englischsprachiges Stück, hebt sich thematisch aber deutlich düsterer ab. Zudem wurden wohl auch die Lieder „Zunge“, „Ladyboy“, „Tanzlehrerin“, „Prostitution“, „Meine Welt“ und „Du hast kein Herz“ geprobt.

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Protest

Doch während fleißig geprobt wird, macht sich auch lautstarker Gegenprotest bemerkbar, da Lindemann mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs konfrontiert wurde (die Berliner Staatsanwaltschaft hat kein Verfahren eröffnet). Neben einer Petition gegen den umstrittenen Künstler gab es zudem generellere Kritik am Konzert.

Kritik am Veranstaltungsort

So sprach sich Oberbürgermeister Burkhard Jung gegen den Veranstaltungsort im Allgemeinen aus. Denn das Till Fest wird direkt vor dem Völkerschlachtdenkmal stattfinden. Dies sei laut dem SPD-Politiker ein unpassender Ort für ein Konzert im Allgemeinen. Während das Denkmal für das Leid durch Krieg steht, wirkt ein Auftritt des 63-Jährigen eher wie eine Provokation durch seine gewaltaffinen Songtexte.

Das Konzert von Lindemann wird auf jeden Fall stattfinden, und anscheinend muss es ja auch irgendjemand genehmigt haben. Während Till Lindemann in Leipzig die Flammenwerfer auf der Bühne loslässt, könnten nicht weit entfernt in Erfurt die Wasserwerfer sprühen. Somit ist das kommende Wochenende wohl eines der politischsten Konzertwochenenden seit Langem in Deutschland.

Patrick Sebastian Koch schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Till Lindemann Setlist Till Fest