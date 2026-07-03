Welche Musik erwartet uns in GTA VI?

Der wohl größte Release der Gaming-Geschichte steht bevor. GTA VI ist seit dem 25. Juni vorbestellbar und beendet damit langsam das Internet-Meme, in dem jede erdenkliche Neuigkeit mit einem „… vor GTA VI“ versehen wird. Seit dem letzten GTA 2013 sind immerhin 13 Jahre ins Land gegangen.

Angekündigt wurde der Vorbestellstart am 18. Juni in einem 33 Sekunden kurzen Teaser, der zugleich das offizielle Cover-Artwork enthüllte. Erscheinen wird das Spiel am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, wahlweise als Standard Edition für 79,99 Euro oder als Ultimate Edition für 99,99 Euro. Wer vor Release bestellt, bekommt das „Vintage Vice City Pack“ obendrauf. Na dann mal los.

Musikalischer Horizont

Neben neuen Handlungssträngen und Charakteren hält passend dazu auch neue Musik Einzug in die Gaming-Zimmer. Während in der Vergangenheit eigene Radiosender im Spiel und reale Künstler immer wieder eine große Rolle spielten, erhofft man sich auch beim neuen GTA Großes. Kommt ein Song im Trailer oder im Radio vor, wird er meist auch im realen Leben zum Hit, und die Streamingzahlen gehen durch die Decke.

Was das konkret bedeutet, lässt sich bei Spotify nachlesen: Tom Pettys Streams stiegen nach dem ersten Trailer um rund 37.000 Prozent, „Hot Together“ von den Pointer Sisters legte nach Trailer zwei um ein Vielfaches davon zu. Daher ist es längst an der Zeit, auch den musikalischen Horizont des neuen Spiels zu erkunden.

Songs im Radio

Aus den bisher veröffentlichten zwei Trailern sind bereits einige Songs bekannt. Der erste Trailer von Dezember 2023 kam mit einem einzigen aus: Tom Pettys „Love Is a Long Road“ (1989). Der zweite vom Mai 2025 legte mit „Hot Together“ der Pointer Sisters (1986), Jay Fergusons „Thunder Island“ (1977), „Child Support“ von Zenglen (2004), Wang Chungs „Everybody Have Fun Tonight“ (1986) und Tammy Wynettes „Talkin‘ to Myself Again“ (1987) nach. Dazu läuft im Ammu-Nation-Werbespot des Trailers „I Love Rock ’n‘ Roll“ im Original von den Arrows (1975).

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Die Achtziger prägen in den Ausschnitten die Soundkulisse des neuen Spiels und werden vermutlich auch in den Radiostationen Einzug halten. Als wahrscheinlichster Rückkehrer unter den Sendern gilt V-Rock, der Rocksender aus dem 2002er Vice City. Doch die Trailer-Soundtracks sind nicht der einzige Musikbezug im neuen GTA. Auch die Charaktere selbst haben einen musikalischen Hintergrund.

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Neben den zwei Hauptakteuren, deren Lebensgeschichte an Bonnie und Clyde erinnert, wurden bereits Musiker im Trailer gezeigt. Die Musikbranche wird diesmal zum regelrechten Handlungsmotor. Im Zentrum steht Boobie Ike, eine Vice-City-Legende mit Stripclub, Immobilienimperium und dem Plattenlabel Only Raw Records. An seiner Seite: Dre’Quan Priest, ehrgeiziger Rapper und Musikmogul in spe, der das Frauen-Rap-Duo Real Dimez (Bae-Luxe und Roxy) unter Vertrag nimmt und prompt mit der Branchenrealität kollidiert. Reale Musikercharaktere wie in früheren Teilen wurden jedoch noch nicht enthüllt, doch die Vergangenheit lässt auf einige Cameos hoffen.

Musikalische Vergangenheit

Phil Collins gab 2006 in Vice City Stories den ersten Musiker-Cameo der Reihe, Rapper Young Maylay lieh CJ in San Andreas die Stimme, und Danny Brown kam Ende 2019 mit dem Diamond-Casino-Heist-Update gleich doppelt ins Spiel: als Moderator von iFruit Radio und als Rapper Yung Ancestor in GTA Online. Doch die Liste der Cameos endet damit nicht. Axl Rose, George Clinton, Chuck D, Iggy Pop, Bootsy Collins, Lee „Scratch“ Perry und Flying Lotus sind nur einige davon. Frank Ocean bekam in GTA V seine eigene Radiostation mit „blonded Los Santos 97.8 FM“, und auch deutsche Musiker waren vertreten: Während die DJs der Gruppe Keinemusik die BWLer dieser Welt mit der Hand wedeln ließen und Halstücher wieder in machten, erhielten sie in GTA V einen festen Platz in der Storyline samt tragbarem Merch im Spiel.

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Sie traten als eigene Charaktere im sogenannten Cayo-Perico-Heist-Update ab Dezember 2020 auf. Der Heist wurde in der Online-Version von vielen Spielern zum Geldhorten benutzt und wurde somit wiederholt gespielt. Somit zeigt sich auch, dass Musik in Online-Spielen sehr lukrativ sein kann. Spieler hören immer wieder die gleichen Songs und werden somit durch sie geprägt, was sich auch auf die reale Welt überträgt.

Welche Musiker im neuen GTA VI zu finden sein werden, bleibt noch offen. Doch welche Cameos es auch werden, sie können mit einem musikalischen Aufschwung rechnen, sobald sie im Spiel zu finden sind.