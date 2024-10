Simply Red live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Simply Red gehen 2025 auf „40 Jahre Jubiläum“-Tournee. Im Oktober gibt die Band um Mick Hucknall zwölf Konzerte in Deutschland und der Schweiz.

Erwartet wird also eine Greatest-Hits-Konzertreise mit dem Material zwischen „Picture Book“ (1985) und „Time“ (2023) und Hits wie „Holding Back The Years“, „Stars“, „Something Got Me Started“, „It’s Only Love“, „Babies“ und „Fairground“.

In Deutschland stehen im Herbst 2025 Konzerte in Hamburg, Leipzig, Berlin, München, Nürnberg, Mannheim, Stuttgart, Oberhausen, Hannover, Köln und Frankfurt auf dem Plan. Außerdem gastieren Simply Red am 24. Oktober im Hallenstadion Zürich. Vorverkauf (Presale) beginnt am 16. Oktober 2024.

SIMPLY RED

40th Anniversary Tour 2025

Fr. 17.10.2025 Hamburg Barclays Arena

Sa. 18.10.2025 Leipzig Quarterback Immobilien Arena

So. 19.10.2025 Berlin Uber Arena

Di. 21.10.2025 München Olympiahalle

Mi. 22.10.2025 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung

Fr. 24.10.2025 Zürich Hallenstadion

Sa. 25.10.2025 Mannheim SAP Arena

So. 26.10.2025 Stuttgart Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Di. 28.10.2025 Oberhausen Rudolf Weber-Arena

Mi. 29.10.2025 Hannover ZAG Arena

Fr. 31.10.2025 Köln Lanxess Arena

Sa. 01.11.2025 Frankfurt Festhalle

DEUTSCHLAND:

Telekom Prio Tickets:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 17.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

SCHWEIZ:

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 16.10.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 72 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

ALLGEMEINER VORVERKAUFSSTART:

Fr., 18.10.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-simply-red-2972