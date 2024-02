Sirenen – Das Ostseefestival 2024

Am 19. und 20. Juli findet in Hohwacht das Sirenen-Festival in die zweite Runde. Für das Line-up hat sich die Veranstaltung an der Ostsee bereits mit einigen Artists für Lesungen und Konzerte versorgt – alle Infos zu Künstler:innen und Tickets findet ihr hier.

Kultur und Konzerte am Meer

Nach dem erfolgreichen Überstehen der Premiere im Jahr 2023 hat das Team des Sirenen-Ostsee-Festivals die zweite Runde eingeläutet. In wenigen Monaten geht es los und die ersten Acts stehen bereits. Unter anderem hat das Event sich Charlotte Brandi, Cava und Eric Pfeil besorgt, die das Kulturprogramm schmücken. Die Veranstler:innen geben in einem Instagram-Beitrag zusätzlich einige Informationen zum äußeren Rahmen bekannt: „An beiden Abenden sorgt zu fortgeschrittener Stunden erneut DJ Mme Florett für beschwingte Discomoves unterm Meereshimmel. Viele Essens- und Getränkestände warten auf Euch. Die künstlerische Gestaltung der Sirenen kommt von Roman Klonek. Es stehen übrigens auch wieder Camperplätze bereit, sichert sie Euch also umgehend!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets könnt ihr ab sofort hier erwerben – es stehen jeweils Tages-Karten sowie ein All-Inclusive-Paket zur Auswahl.

Mehr zum Thema Rolling Loud Festival: Rap-Event findet 2024 in Österreich statt

Seht hier das komplette Line-up:

19. Juli 2024 ab 18 Uhr:

Ella Carina Werner – Lesung

Christiane Rösinger und Stefanie Sargnagel – Lesung und Konzert

Plewka und Schmedtje – Konzert

International Music – Konzert

20. Juli 2024 ab 18 Uhr: