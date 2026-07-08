Exklusiv: Umstrittenes Anne-Frank-Musical veröffentlicht Cast-Album

Als „Slam Frank“ im vergangenen September im Asylum eröffnete – einem 150-Plätze-Off-Broadway-Spielort in Manhattans Hell’s Kitchen –, hatte die Produktion kein Marketingbudget und keine prominenten Namen im Ensemble. Was sie hatte: eine gewagt-provokante Prämisse – eine progressive Theatergruppe präsentiert Anne Frank als pansexuelle Latina mit einer schwarzen Mutter, einem neurodiversen schwulen Vater, einer ultraorthodox-jüdischen Schwester und einem genderfluiden Love Interest, während sie sich vor den Nazis verstecken – sowie ein lebendiges Hip-Hop-meets-Pop-Songbook voller Broadway-Easter-Eggs.

Ab heute können Fans des Stücks – und alle, die einfach neugierig sind – eine Aufnahme des Originalensembles mit Nummern wie „Yeast of Edith“, „Non-Binary“ und „Herstory“ exklusiv auf der „Slam Frank“-Website für 20 Dollar herunterladen, bevor das Musical im Orpheum Theatre wiedereröffnet, einem Haus mit über 330 Plätzen im East Village. (Previews beginnen am 17. September 2026; die offizielle Premiere ist am 4. Oktober.)

Andrew Fox, der Musik und Lyrics zu „Slam Frank“ schrieb, nennt als Einflüsse ein breites Spektrum: Pop- und Rap-Stars wie Kanye West, Taylor Swift und Eminem, aber auch die Broadway-Legenden Stephen Sondheim und Lin-Manuel Miranda.

Punk-Rock-Theater

„Musiktheater ist die letzte wirklich punk-rock-revolutionäre Kunstform“, sagt Fox zu ROLLING STONE. „Wenn ihr für Gerechtigkeit kämpfen wollt, ist das Beste, was ihr tun könnt, unser Cast-Recording zu kaufen.“

Fox, von der „New York Times“ als „Master Troll“ bezeichnet, verfasst auch die oft brandstifterischen Social-Media-Posts des Stücks. Die politische Haltung von „Slam Frank“ ist nicht immer eindeutig, doch Fox hat angedeutet, dass sein eigentliches Ziel das ist, was er als die Auswüchse der Identitätspolitik-Ära betrachtet. Wenn Kommentatoren, die die Satire nicht verstehen – oder schlicht ablehnen –, echte Empörung äußern, kontert Fox mit todernstem Schein-Entrüstungsgestus. Auf einen Instagram-Kommentar, der fragte, warum er keine „jüdische Person für eine jüdische Rolle“ besetzt habe (die Figur „Anita Franco“ wird von der non-binären Schauspielerin Olivia Bernábe gespielt), antwortete Fox – der selbst jüdisch ist – mit einem Video, in dem er den Kommentator als „Rassisten“ bezeichnete, und fügte hinzu: „Ich habe endlich eine Möglichkeit geschaffen, dass LatinX-Mädchen sich gesehen, einbezogen und als Teil des Holocaust fühlen können – und du willst ihnen das einfach wegnehmen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Solche Konter befeuerten eine Change.org-Petition, die die Eröffnung des Stücks stoppen sollte (unter dem Titel „A Disrespect to Jewish History“) – und halfen gleichzeitig dabei, die gesamte Entwicklungsproduktion auszuverkaufen, die am 28. Dezember endete. Das Instagram-Konto des Musicals nähert sich 100.000 Followern, während die Petition bei 787 Unterschriften stagnierte.

Anne Frank und ihre Geschichte

Frank ist natürlich vor allem als Autorin eines Tagebuchs bekannt, das das Leben ihrer Familie während des Versteckens vor den Nazis auf einem Amsterdamer Dachboden schildert. Nach ihrem Tod im Alter von 15 Jahren in einem Konzentrationslager veröffentlicht, wurde das Tagebuch zu einem Klassiker der Holocaust-Literatur und wird bis heute viel gelesen. Die Idee zu „Slam Frank“ entstand, nachdem Fox 2022 einen viralen Twitter-Thread gesehen hatte, der in allem Anschein völliger Ernsthaftigkeit fragte, ob Frank jemals ihr „weißes Privileg“ anerkannt habe. Das Buch des Co-Creators Joel Sinensky, der ebenfalls jüdisch ist, spinnt aus, was passieren würde, wenn eine progressive Theatergruppe Franks Lebensgeschichte genau mit dieser Frage im Gepäck adaptiert.

Im Februar richteten die Produzenten des Musicals eine GoFundMe-Kampagne ein, um 30.000 Dollar für das Cast-Recording einzusammeln. Eine Sprecherin des Stücks sagt, dieses Ziel sei innerhalb von 24 Stunden erreicht worden; im Laufe des folgenden Monats brachten insgesamt 827 Unterstützer die Summe auf 60.000 Dollar.

Fox und Mikhail Pivovarov produzierten das 14-Track-Album (mit zusätzlicher Produktion von Ricky Sour beim Song „Rewrite My Diary“) und nahmen es in den Studios Black Rock Sound, Carriage House Studios, Stamford Recording und Stan Mitchells Attic auf. Fox übernahm außerdem Arrangement und Orchestrierung, während Pivovarov für Engineering, Mixing und Mastering zuständig war. Zusätzliche Engineering- und Editing-Unterstützung kam von Melissa Rampton und Stanley Mitchell. Charlotte Daniels übernahm zusätzliche Musikvorbereitung, und Alex Harrington fungierte als Music Director der Entwicklungsproduktion.

Download und Vinyl

Der auf der Website verfügbare Download ist eine MP3-Datei; eine WAV-Datei ist auf Anfrage erhältlich, indem ein Kaufnachweis an info@slamfrankmusical.com geschickt wird. Eine Vinyl-Version wird während der Spielzeit im Orpheum erhältlich sein.