Dolly Partons Musical feiert Broadway-Premiere an ihrem Geburtstag

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Dolly Parton wird ihren 81. Geburtstag im nächsten Jahr mit der Premiere ihres mit Spannung erwarteten Broadway-Musicals feiern, wie die „New York Times“ berichtet.

„Dolly: A True Original Musical“ soll am 19. Januar im St. James Theater in New York City eröffnen. Die Vorpremieren beginnen einen Monat zuvor, ab dem 7. Dezember.

Parton arbeitet seit einigen Jahren an ihrem gleichnamigen Musical und kündigte die Show erstmals im Juni 2024 an. Die Produktion vereint einige ihrer größten Hits – „Jolene“, „I Will Always Love You“, „9 to 5“ – sowie eine Handvoll neuer Originalsongs, die eigens für das Stück geschrieben wurden.

Nachbesserung vor Broadway-Start

„Dolly“ startete mit einer Laufzeit am Fisher Center for the Performing Arts in Nashville im vergangenen Jahr. Obwohl die Show gut besucht war und von Fans positiv aufgenommen wurde, beschlossen Parton und ihr Kreativteam, vor dem Broadway-Debüt noch nachzubessern. In einer aktuellen Nachricht an ihre Fans bestätigte Parton, dass sie „viel Zeit damit verbracht habe, das Musical zu schreiben und umzuarbeiten“.

Parton entwickelt das Musicalbuch gemeinsam mit Maria Schlatter. Regie führt Bartlett Sher, neunfacher Tony-Nominierter – und Gewinner für die beste Regie eines Musicals im Jahr 2008. Die Besetzung für den Broadway-Run ist noch nicht bekanntgegeben worden.

„Dolly“ ist eines von Partons zentralen kreativen Projekten der vergangenen Jahre, vor allem seit der Veröffentlichung ihres bislang letzten Soloalbums „Rockstar“ aus dem Jahr 2023. Ihre Arbeit an der Show blieb konstant, auch als sie wegen nicht näher benannter gesundheitlicher Probleme kürzertreten und eine Reihe von Live-Auftritten absagen musste.

Partons Rückkehr ins Rampenlicht

Doch Parton meldet sich Schritt für Schritt zurück ins öffentliche Leben – unter anderem mit einem Auftritt bei der Eröffnung von Dolly’s Tennessean Travel Stop, einem neuen Truck Stop in Cornersville, Tennessee. Im Mai gab Parton ein Update zu ihrer Gesundheit und erklärte, sie „spreche sehr gut auf Medikamente und Behandlungen an“ und es ginge ihr „jeden Tag besser“.