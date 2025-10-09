Slash spricht über neues Album von Guns N’ Roses – so ist der Stand

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Slash hat bestätigt, dass Guns N’ Roses an einem neuen Album arbeiten. Der Musiker erklärte, die Band habe reichlich Material, ein Veröffentlichungsdatum gebe es jedoch noch nicht.

„Es gibt inzwischen so viel Material – es ist nur eine Frage der Disziplin, sich hinzusetzen und verdammt noch mal einzutauchen“, sagte Slash zu „Guitar World“. „Aber bei Guns ist es meiner Erfahrung nach so, dass man nie im Voraus planen kann. Man kann nicht einfach beschließen: ‚Wir nehmen uns jetzt diese Zeit und machen das.‘ Jedes Mal, wenn wir das versucht haben, ist es gescheitert.“

Der Gitarrist gab zudem Einblicke in den kreativen Prozess der Band: „Es passiert einfach spontan, ausgelöst durch eine Art Inspiration, die es in Gang setzt. Und ehe man sich versieht, läuft es.“

Einblicke in den kreativen Prozess

„Also – es kommt. Ich weiß, dass es kommt, weil alle daran denken“, fügte er hinzu. „Es wird einfach passieren, wenn es passiert.“

Ein Sprecher von Slash und Guns N’ Roses reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Slash in einem Gespräch mit der „Daily Star “(via „Music News“) über sein Soloalbum „Orgy Of The Damned“ erklärt, warum darauf weder Bandkollege Axl Rose noch Conspirators-Frontmann Myles Kennedy vertreten seien: „Es war mein eigenes Nebenprojekt, also wollte ich meine Jungs nicht da hineinziehen.“ Zugleich verriet er, dass Guns N’ Roses an einem neuen Album arbeite: „Guns N’ Roses versuchen, ihre eigene Platte zu machen, und ich arbeite dabei mit ihnen zusammen. Dieses Projekt hatte damit aber nichts zu tun.“

Bandkollegen über neue Musik

Auch Bassist Duff McKagan deutete in der Vergangenheit neue Musik an. 2019 sagte er in „Trunk Nation“, dass die Band nach ihrer erfolgreichen „Not in This Lifetime“-Reunion-Tour, bei der Slash und McKagan nach fast zwei Jahrzehnten zurückkehrten, an einem neuen Album arbeite.

„Oh, es ist real – aber das Spannende und Coole an Guns N’ Roses ist, dass wir nicht viel darüber reden. Was als Nächstes passiert, passiert einfach“, erklärte McKagan damals.

Im Jahr zuvor hatte Gitarrist Richard Fortus gegenüber einer Zeitung in St. Louis gesagt, dass ein neues Guns-N’-Roses-Album „schneller kommen könnte, als man denkt“.

Ausblick für Fans

Während Fans weiter auf einen Nachfolger von „Chinese Democracy“ aus dem Jahr 2008 – und das erste Album mit McKagan und Slash seit „The Spaghetti Incident?“ von 1993 – warten, scheint klar: Sie müssen sich noch etwas länger gedulden.