Slash schreibt berührenden Abschiedsbrief für Stieftochter

Slashs Stieftochter Lucy-Bleu Knight ist am 19. Juli im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Sie war die Tochter von Mark Knight und Slashs aktueller Partnerin Meegan Hodges. Nun hat der Gitarrist seiner Stieftochter einen emotionalen Abschiedsbrief auf Instagram veröffentlicht.

Slash teilte im besagten Beitrag ein Foto von Lucy-Bleu Knight und richtete in der Bildunterschrift einige Worte an seine verstorbene Stieftochter. Der 59-Jährige erklärt darin, dass sein Herz nun dauerhaft gebrochen sei und er nie aufhören würde, sie zu vermissen.

Er beschrieb Lucy-Bleu Knight darin als „ein Leuchtturm des Glücks, des Lachens, der Kreativität und der Schönheit […]. Das hellste Licht im Leben von so vielen, die dich so sehr geliebt haben“. Der Musiker erklärt „Trost in der Hoffnung“ zu finden, dass seine Stieftochter nun „in Frieden“ leben würde. „Ich werde dich auf ewig lieben. #LBK“

Slash sagt Tournee ab

Am 22. Juli gab Slash über seine Social-Media-Kanäle den Tod von Lucy-Bleu Knight bekannt, in der auch um den Respekt vor der Privatsphäre der Familie gebeten wurde. Es sollen auf Spekulationen bezüglich der Todesursache verzichtet werden, die bislang noch immer unbekannt ist. Unter dem Beitrag sprachen einige Kolleg:innen und Freund:innen von Slash ihr Beileid aus. So schrieb unter anderem Lenny Kravitz: „Mein tiefstes Beileid, Bruder. Und ja, sie ist immer noch da! Alles Liebe für die Familie.“

Zwölf Stunden vor der Bekanntgabe von Knights Tod hatte Slash die Absage von vier Konzerten seiner laufenden „S.E.R.P.E.N.T.-Blues-Festival“-Tournee aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ bekannt gegeben. Diese wurde mittlerweile aber am Sonntag (28. Juli) in Toronto fortgesetzt und führt Slash am Mittwoch (30. Juli) für einen Gig nach Lewiston in New York weiter. Die Tour geht durch Nordamerika und wird Mitte August in Florida enden.