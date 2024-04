Slash-Fans in Budapest kamen am Wochenende in einen besonderen Genuss. Der Guns-N’-Roses-Gitarrist spielte erstmals den Song „Perfect Crime“ mit seiner Solo-Band.

Sängerwechsel für „Perfect Crime“

Für dieses Lied übernahm Bassist Todd Kerns den Gesang. Myles Kennedy von Alter Bridge, der eigentlich mit Slash als Sänger unterwegs ist, verließ also kurzzeitig seinen Posten als Frontmann. Es ist nicht das erste Mal auf der Tour von Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators, dass Slash alte Guns-N’-Roses-Songs spielt: Er gab auch bereits „Don’t Damn Me“ und „Bad Apples“ zum Besten.

Eine Aufzeichnung des seltenen Live-Moments:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schwierige Live-Historie

Die drei Songs teilen sich den Release auf dem dritten Guns-N’-Roses-Album „Use Your Illusion I“ von 1991. Die Live-Lebzeit von „Perfect Crime“ war danach von besonders kurzer Dauer: Die Rockband spielte ihn zuletzt am 8. August 1992 während ihrer Tour mit Metallica. Das betreffende Konzert in Montreal allerdings ist weniger für seine Song-Auswahl bekannt, sondern dafür, dass Metallica-Frontmann James Hetfield auf der Bühne einen Unfall mit der Pyrotechnik hatte, Guns N’ Roses nach Metallicas Notfall-Abgang stundenlang auf sich warten ließen, und frustrierte Fans gewalttätigen Krawall auf den Straßen begannen. Die Band um Axl Rose und Slash hat seither Hausverbot im Olympiastadion der kanadischen Großstadt.

Slash: Bald neues Solo-Album

Der Gitarrist betourt aktuell sein 2022 erschienenes Solo-Album „4“, das vierte Album, dass er in der Zusammenstellung Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators aufnahm. Noch bis Ende des Monats spielt die Gruppe Konzerte. Dann erscheint Mitte Mai auch schon das nächste Album „Orgy Of The Damned“, ein Blues-Cover-Album mit unterschiedlichen Gesangs-Gästen auf jedem Track. Dabei sind unter anderem AC/DCs Brian Johnson sowie Iggy Pop. Im Sommer geht es für Slash erneut auf Tour.