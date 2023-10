Sleater-Kinney kündigen neues Album an – erste Single hier hören

Das Indie-Rock-Duo Sleater-Kinney veröffentlicht am 19. Januar ihr elftes Studioalbum „Little Rope“. Die erste Single dazu ist schon da und gibt einen ersten Einblick in die Vibes der neuen Platte. Mit dieser werden sie ab dem 28. Februar zusätzlich eine US-Tour starten.

Das Gefühl des neuen Tonträgers beschreibt die Band als „das Gefühl, dass der einzige Weg, die Kontrolle zu gewinnen, darin besteht, sie loszulassen“. Mit „Hell“ veröffentlichen sie bereits die Lead-Single von „Little Rope“ inklusive eines intimen Schwarz-Weiß-Musikvideos.

Musikvideo zu „Hell“

Auf ihrer Instagram-Seite schreiben Sleater-Kinney zu dem Release von „Little Rope“ und der gleichnamigen Tour: „Little Rope ist ein Album, das uns sehr am Herzen liegt und wir können es kaum erwarten, es mit euch zu teilen.“

Sleater-Kinney sind auch bald wieder live zu sehen. Die Tour hat ihren Auftakt am 28. Februar in San Diego und wird am 5. April in Portland enden.

„Little Rope“ kann jetzt bereits vorbestellt werden. Auch die Tracklist des Albums steht bereits fest :