Slipknot: Eloy Casagrande erklärt seine ungewöhnliche Maske

Eloy Casagrande von Slipknot hat verraten, dass seine weiße Maske mit symbolischer Schusswunde an der Stirn eine Hommage an die Kultur seines Heimatlandes Brasilien ist. Zugleich soll sie an den verstorbenen Slipknot-Drummer Joey Jordison erinnern.

„Die Maske habe ich zusammen mit Clown (Shawn Crahan, Anm d. Red.) entworfen“, sagte der Schlagzeuger im “Modern Drummer“-Podcast. „Das Erste, was er mich am Anfang fragte, war: ‘Können wir eine weiße Maske für dich haben?‘ Es sollte an Joey erinnern, sein Vermächtnis erhalten.“

Casagrande weiter: „Ich machte den Vorschlag, diese schwarzen Linien zu verwenden, um an die brasilianischen Ureinwohner zu erinnern. (…) Aber mein Gesichtsausdruck, der wurde von Clown entworfen. Er hat mir zugeschaut, wie ich ohne Maske gespielt habe, und er sagte so etwas wie: ‚So siehst du aus, wenn du Slipknot-Musik spielst. Also werden wir das in deine Maske einbauen‘.“

Slipknot-Drummer Casagrande wäre fast erschossen worden

Bliebe noch die Frage, was es mit dem Einschussloch auf sich hat. „Vor zwei Jahren wurde ich in São Paulo ausgeraubt“, erklärte der 33-Jährige. „Ich ging in meinem Viertel spazieren, es war 9 Uhr morgens, ich war auf dem Weg ins Fitnessstudio, und zwei Typen auf Motorrädern hielten mich an, hielten mir eine Waffe an den Kopf und forderten mich auf, ihnen mein Handy und meinen Rucksack zu geben. Das war etwas, das mich schon sehr verändert hat. Ein Glück beschloss er, nicht zu schießen. Ich hatte also Glück.“

Für ihn sei die angedeutete Schusswunde in der Maske auch eine Art von Lebensphilosophie, erläuterte Casagrande. Er habe eben nichts mehr zu verlieren, sei irgendwie schon tot. „Das ist eine Art Gefühl, das mir eine gewisse Freiheit gibt, wenn ich auf die Bühne gehe. Es ist auch sehr inspirierend.“

Joey Jordison war Gründungsmitglied von Slipknot und spielte bis 2013 mit der Band. Er prägte den Sound der Metal-Band vor allem auch live stark mit. Jordison verstarb im Juli 2021 im Alter von 46 Jahren. Er wurde zunächst von Jay Weinberg ersetzt, bis dieser die Band 2023 verließ. Eloy Casagrande kam von Sepultura, um bei Slipknot den Rhythmus vorzugeben.