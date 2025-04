Slipknot trifft Chappell Roan: Corey Taylor covert „Pink Pony Club“

Um Chappell Roan kommt zurzeit niemand herum – auch nicht Metal-Musiker. Bei Slipknot-Frontmann Corey Taylor geht die Vorliebe für den Popstar sogar noch einen Schritt weiter.

Corey Taylor spielt bei Spuk-Messe

Am vergangenen Wochenende gab der Sänger öffentlich eine Coverversion von „Pink Pony Club“ zum Besten. Bei der Spookala Convention, die sich mit Horror und Popkultur beschäftigt, spielte Corey Taylor am Samstag ein Set mit vierzehn Songs. Neben Titeln aus seiner eigenen Karriere mit Slipknot, Stone Sour und als Solokünstler baute der Grammy-prämierte Musiker auch einige Cover ein. Neben Nine Inch Nails, den Foo Fighters und dem Introsong der Zeichentrickserie „Spongebob Schwammkopf“ war auch Chappell Roans Hit darunter.

Alles für die Ehefrau

Corey Taylor spielte den Song sogar kurz vor Schluss seines Auftritts, wechselte nach „Pink Pony Club“ zum Slipknot-Klassiker „Spit It Out“ (1999). Fans filmten den vielseitigen Auftritt bei der Veranstaltung in Tampa, Florida. Dieser geht übrigens auf Taylors Ehefrau Alicia zurück: Offenbar soll sie ihn dazu aufgefordert haben, Chappell Roans Song zu lernen. Das geht aus dem Screenshot eines Textverlaufs hervor, den sie selbst postete. Dort schrieb sie ihrem Mann bereits am 25. März: „Kannst du mit bitte ‚Pink Pony Club‘ in Akustik spielen?“ Ja, kann er.

Die Nachricht beantwortete Taylor gestaffelt mit „Wie du möchtest“, „Du musst mir allerdings ein paar Tage Zeit geben“, „Wenn es dich glücklich macht, mache ich das“, und schließlich etwas später: „Okay, ich kann die Akkorde.“ Alicia Taylor trat bei der Messe übrigens auch selbst auf: Ihre Tanzgruppe Cherry Bombs lieferte eine Show mit Feuer und Akrobatik.

So divers war Corey Taylors Setlist:

1. Add It Up (Cover der Violent Femmes)

2. Song #3 (Stone Sour)

3. Black Eyes Blue (solo)

4. Everlong (Cover der Foo Fighters)

5. Taciturn (Stone Sour)

6. I Miss You (Cover von Incubus)

7. Something I Can Never Have (Cover von Nine Inch Nails)

8. Snuff (Slipknot)

9. Home (solo)

10. SpongeBob SquarePants (Cover)

11. Bother (Stone Sour)

12. Through Glass (Stone Sour)

13. Pink Pony Club (Cover von Chappell Roan)

14. Spit It Out (Slipknot)