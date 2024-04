„Die Neuigkeiten, auf die ihr gewartet habt, sind endlich da!“, schreiben die Smashing Pumpkins am Freitag (26. Apirl) auf ihren Kanälen. „Die Smashing Pumpkins freuen sich, die erfahrene Instrumentalistin Kiki Wong offiziell als zusätzliche Tour-Gitarristin begrüßen zu dürfen. Kiki stößt zum Tour-Lineup der Band, Billy Corgan, Jimmy Chamberlin und James Iha, sowie zu den Stammmusikern Jack Bates und Katie Cole.“

Damit ist die Aufsehen erregende öffentliche Suche der Band nach einem neuen Gitarristen bzw. einer Gitarristin als Ersatz für Jeff Schroeder also vorbei.

Wer ist Kiki Wong?

„Es war eine absolut wilde Fahrt, aber ich fühle mich mehr als geehrt und demütig, dass ich ausgewählt wurde, neben einigen der größten und einflussreichsten Rockmusiker aller Zeiten aufzutreten“, schreibt sie in einem Statement. „Ich hätte nie gedacht, dass die kleine 15-Jährige, die in ihrem Zimmer Metal-Gitarre spielte, diesen Moment erleben würde. Das zeigt, dass sich harte Arbeit und Durchhaltevermögen wirklich auszahlen, wenn man bereit ist, die schwierigen Dinge durchzustehen, also verliert niemals die Hoffnung. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, die Bühne mit den legendären Smashing Pumpkins!“ Auf Instagram hat sie bereits 681.000 Follower.

Auf ihrer Website ist folgende Selbstbeschreibung zu lesen: „Seit Kiki ein kleines Mädchen war, hatte sie eine Leidenschaft für Tiere und Musik. Wie viele kleine Mädchen träumte sie davon, Tierärztin zu werden und ihre Plüschtiere zu verarzten. Im Alter von sechs Jahren entdeckte sie auch ihre Leidenschaft für die Musik und begann mit klassischem Klavierunterricht. Als sie dreizehn Jahre alt war, schenkte ihre Familie ihrem Vater die erste Akustikgitarre der Familie, eine Yamaha Eterna, die er bei Costco gekauft hatte. Ihr Vater brachte ihr die ersten einflussreichen drei Akkorde G, C und D bei. Den Rest ihrer Gitarrenausbildung holte sie sich im Internet (ja, das war noch vor der Zeit von YouTube). Während der High School spielte sie in zahllosen Garagenbands mit allen möglichen Musikrichtungen, von Indie bis Death Metal. Im Alter von sechzehn Jahren lernte sie auch das Schlagzeugspielen, gefolgt von ein paar unbestreitbaren Bass-Schlägen.

Nach ihrem Bachelor-Abschluss in Biologie und Medizin an der University of California, Irvine, beschloss sie, eine Pause von den Büchern einzulegen und Vollzeit-Gitarristin der asiatisch-amerikanischen Girl-Band Nylon Pink zu werden, wo sie später auch die Leadsängerin wurde.

Später wurde sie Leadsängerin. Sie sammelte dann Erfahrungen auf der Bühne mit Taylor Swift bei den VMAs 2014 und Usher bei CBS’s Fashion Rocks Fall 2014. Sie war auch die Lead-Gitarristin von Bret Michael in einem Werbespot für Nissan. Danach schloss sie sich der Band She Demons an, die von Jerry Only’s the Misfits zusammengestellt wurde und im Herbst 2015 als direkter Support international und landesweit auf Tournee ging. Der Bandname wurde später in Hellfire Heart geändert.

Nachdem die Musik eine Pause eingelegt hatte, beschlossen sie und die ehemalige Sängerin von Nylon Pink, Kaila Yu, ihre Marke in einen Reiseblog umzuwandeln, der in den ersten sechs Monaten nach seiner Veröffentlichung über 100.000 Aufrufe pro Monat generierte. Später waren sie Mitautorinnen des Bestsellers „30-Day Travel Challenge: How to Make Your Travel Dreams a Reality“ (30-Tage-Reise-Challenge: Wie Sie Ihre Reiseträume wahr werden lassen) und sprachen als Reiseexperten für mehrere Nachrichtensender wie KTLA, CBS, NBC und Fox News. Kiki Wong spielt derzeit Gitarre bei der Rockband Vigil Of War in Los Angeles.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Billy Corgan richtet am Ende der Bekanntmachung noch eine Nachricht an seine Fans, die sich zu tausenden beworben haben: „Die Überprüfung der Arbeit dieser unglaublichen Musiker war eine herkulische, wenn auch lohnende Anstrengung. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die Material zur Bewertung eingereicht haben.

Es war keine leichte Entscheidung, wenn man bedenkt, wie viel großartiges Gitarrenspiel wir in den letzten Monaten hören und sehen durften. Ich war schon ein Fan von Kiki, bevor sie ihren Namen einreichte, um berücksichtigt zu werden – und es ist großartig, dass jemand mit ihrem Können Teil unserer Touring-Familie sein wird. Ich kann es kaum erwarten, mit Kiki als Teil unseres verrückten Zirkus auf Tour zu gehen. Es ist definitiv ein aufregender Moment für die Smashing Pumpkins, im Jahr 2024. Wir sehen euch alle dieses Jahr auf Tour!“