Als Kurt Cobain starb, verlor Billy Corgan seinen größten Gegner

Billy Corgan zeigt sich immer gerne selbstbewusst und voller Stolz über den Erfolg der Smashing Pumpkins. In einem Interview, das am 13. Mai veröffentlicht wurde, sagte er jedoch, dass seine Gruppe ihren größten Herausforderer verloren habe, als Kurt Cobain starb.

Der Musiker reflektierte über viele Rock-Bands und nahm sich in diesem Rahmen auch einen Moment Zeit, um über den verstorbenen Nirvana-Kopf zu sprechen. „Als Kurt starb, habe ich geweint, weil ich meinen größten Gegner verloren habe“, sagte er mit Bedauern.

Die Smashing Pumpkins und Nirvana produzierten und veröffentlichten nämlich einen Teil ihrer Musik zur gleichen Zeit. Das Debütalbum der Pumpkins, ,,Gish“, erschien 1991 – einige Monate bevor Nirvana ihr Hit-Album „Nevermind“ veröffentlichten. Im Juli 1993 kam „Siamese Dream“ von den Pumpkins heraus, und Nirvanas „In Utero“ folgte einige Monate später im September desselben Jahres. „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ von den Smashing Pumpkins konnte wiederum erst im Oktober 1995 von der Öffentlichkeit gehört werden – also über ein Jahr nach Kurt Cobains Suizid am 5. April 1994.

Billy Corgan bekannte sich bei Zane Lowe von „Apple Music 1“ im Interview zu seinem Ehrgeiz: „Ich will die Besten schlagen“. Der Musiker verglich seinen andauernden Durst nach Erfolg mit dem von Sportler:innen: „Ich will die Meisterschaft nicht gewinnen, weil es nur mich und einen Haufen Loser gibt. Das ist wie bei Michael Jordan, dem wohl größten Sportler, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich meine, ich will über einen echten Alpha sprechen. Der Typ wollte selbst das Trinkgeld für den Parkservice gewinnen, weißt du, was ich meine?“

Erst kürzlich erzählte Corgan in einem Interview, wie er mit Kritik umgehen würde. Der 56-Jährige begann den Exkurs in seine Psyche mit den Worten: „Sogar als wir [The Smashing Pumpkins] erfolgreich waren, gab es konstant Kritik. […] Vielleicht gab es auch viel Lob, aber das habe ich nicht gehört. Denn wenn man in diesem Mindset ist, dann hört man nur die Kritik.“ So kann man sich ungefähr vorstellen, wie Corgan an Themen herangeht und wie extrem zielstrebig er auch war und ist.

The Smashing Pumpkins veröffentlichten zuletzt die drei-aktige Rock-Oper ATUM. – ACT III erschien am 21. April 2023.