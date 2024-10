Rich List 2024: Harry Styles ist der reichste junge Brite

Dass Stars wie Dua Lipa oder auch Harry Styles mit ihrer Musik viel Geld verdienen, ist klar. Wie viel wirklich für sie abspringt, legt die „Rich List“ offen.

Das Unterhaltungsmagazin „Heat“ veröffentlicht diese Liste der reichsten jungen Menschen in Großbritannien jährlich. Die „Rich List“ gibt Einblicke in das Vermögen der dreißig reichsten Brit:innen unter dreißig Jahren. Einige der Namen darauf sind weit bekannt: So nimmt das ehemalige One-Direction-Mitglied Harry Styles den obersten Rang ein.

Rund 240 Millionen Euro auf dem Konto

Der dreißigjährige Sänger soll laut Liste etwa 200 Millionen Pfund schwer sein (rund 240 Millionen Euro). „Heat“ beschreibt darüber hinaus kurz, wie die genannten Personen zu ihrem Geld kamen und wofür sie es ausgeben. Im Fall von Harry Styles ist ersteres klar: Zu seinem Reichtum kam er mit der Musik, zusätzlich schauspielert er und hat Werbedeals. Darüber hinaus investierte er laut „Rich List“ in Unternehmen und unterhält mit der Beauty-Marke Pleasing auch ein eigenes Label. Ausgeben soll er sein Geld neben Immobilien vor allem für Sport sowie Security.

2024 war Dua Lipas Jahr

Direkt hinter Styles folgt, wenn auch mit einigem Abstand, Sängerin Dua Lipa. Das Vermögen der 29-Jährigen schätzt „Heat“ auf 204 Millionen Pfund (etwa 125 Millionen Euro). Neben Musik und Markenverträgen unterhält sie einen Lifestyle-Newsletter und hatte kleinere Filmrollen. Als Ausgaben nennt die „Rich List“ Immobilien sowie den Ankauf der Rechte und Master der eigenen Musik. 2024 war bislang ein großes Jahr für Dua Lipa: Ihr Album „Radical Optimism“ war erfolgreich, beim Glastonbury Festival trat sie als Main Act auf.

Als Spider-Man auf Platz drei

Nummer drei auf dem Treppchen der „Rich List“: Schauspieler Tom Holland. Dem 28-Jährigen sagt die Liste ein Vermögen von 30,6 Millionen Pfund (knapp 37 Millionen Euro) nach. Zu dieser Menge Geld kam er natürlich primär durch seine Rolle als Spider-Man in den Marvel-Verfilmungen. Für eine Verpflichtung soll Holland siebenstellig verdienen. Davon soll sich der Darsteller vor allem ein Haus sowie mehrere Autos gekauft haben. Im Vorjahr hatte er auf der Liste Platz neun eingenommen.

„Rich List“ auch in weiteren Versionen

Dahinter folgen weitere aus den Musikstreaming-Diensten und von Kinoleinwänden bekannte Gesichter. Lewis Capaldi soll 30,4 Millionen Pfund besitzen, Millie Bobby Brown 20 Millionen Pfund und Sophie Turner 18,5 Millionen Pfund. Insgesamt finden sich in der Liste 13 Männer und 17 Frauen. Berücksichtigt werden in dieser „Rich List“ ausschließlich Prominente aus dem Entertainment-Bereich. Weitere „Heat“-Listen, veröffentlicht in einer 76-seitigen Sonderedition der Publikation, werfen einen Blick auf die reichsten Familien, andere Altersgruppen oder auch das internationale Feld. Da soll Kylie Jenner mit einem Vermögen von 770 Millionen Pfund (etwa 923 Millionen Euro) vorne liegen. Als reichstes Haustier wird Taylor Swifts Katze genannt, für die es eigenes Merchandise gibt – ganze 62 Millionen Pfund sollen dieses sowie ein Fernsehwerbespot dem Tier gebracht haben.