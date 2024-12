So reagiert Taylor Swift auf ihren Sieg als meistgestreamter LP-Artist bei Apple Music

Apple-Music-Nutzer:innen können seit Dienstag (3. Dezember) mit „Replay“ ihre Hörgewohnheiten der vergangenen zwölf Monate analysieren lassen. Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ konnte in dieser Auswertung den ersten Platz der meistgestreamten Alben belegen. Dazu äußerte sich die die Sängerin jetzt.

Gute Bilanz

Nicht nur die 31 Songs umfassende „Anthology“-Version der neuen Studioplatte streamte sich auf der Plattform auf Platz eins. Auch Taylor Swifts gesamtes Œuvre hatte großen Erfolg. So wurde die Songwriterin aus Pennsylvania zudem als meistgestreamte Künstlerin ausgezeichnet. In einer Instagram-Story reagierte sie noch am selben Tag auf die Nachricht: „Ahhhhhh, danke, dass ihr euch meine Musik und TTPD so viel anhört!!!!“, schrieb sie.

Apple Musics „Replay“ erschien damit vor Spotifys „Wrapped“, das jedes Jahr von vielen schon mit Spannung erwartet wird. Beide Formate ermöglichen es Musikfans, auf ihre Lieblingsveröffentlichungen des Jahres zurückzublicken. In Statistiken, Rankings und Zusammenfassungen über die meistgehörten Songs, Alben oder auch Genres kann man so das Jahr noch einmal musikalisch Revue passieren lassen. Apple Music hat in diesem Zuge außerdem die Jahrescharts 2024 herausgegeben, die die meistgestreamten Songs auflisten.

Taylor räumt nicht alles ab

„Ihr, die Fans, habt The Tortured Poets Department zum TOP STREAMED ALBUM of The Year auf Apple Nusic gemacht!!! Ihr habt mir auch den Platz als Top Streamed Artist verschafft“, bedankte sich die 34-Jährige auf Instagram bei ihren Swifties. Trotz der guten Zahlen konnte sie die Liste der meistgespielten Tracks des Jahres allerdings nicht anführen. Diese Auszeichnung ging an Rapper Kendrick Lamar und seinen Song „Not Like Us“.

Aber dennoch kann Swift mit ihrer Leistung wohl mehr als zufrieden sein. Im Juli war „The Tortured Poets Department“ bereits die erfolgreichste LP des Jahres in den USA. In der ersten Hälfte des Jahres verkauften sich 4,66 Millionen äquivalente Albumeinheiten. Außerdem war es die erste Platte einer Frau, die sich die ersten zwölf Wochen nach Veröffentlichung an der Spitze der „Billboard 200“-Charts hielt.

Ende einer „Era“

Am vergangenen Freitag (29. November) kam die Vinyl-Ausgabe von „The Tortured Poets Department: The Antology“ auch international in die Plattenläden. Swift kündigte die Veröffentlichung in einem Social-Media-Post an und erinnerte sich an die „unglaublichen“ Shows ihrer „Eras“-Tour, die nach 149 weltweiten Konzerten bald enden wird.

„Die Emotionen haben sich für mich und den Rest des Teams ziemlich gesteigert, weil es für uns extrem real geworden ist: Unsere nächste Stadt wird die letzte der ‚Eras Tour‘ sein, und der Abschluss des außergewöhnlichsten Kapitels meines bisherigen Lebens“, schrieb sie über die letzten drei Termine in Vancouver, die ab diesen Freitag (6. Dezember) beginnen.