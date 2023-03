Oscars 2023: So scherzte Jimmy Kimmel über die Oscar-Schelle von Will Smith

Schwierige Themen lassen sich am besten mit Humor bewältigen, dachte sich wohl auch Jimmy Kimmel, der den „elephant in the room“ bei den Oscars 2023 direkt in der Eröffnungsrede ansprach. Denn nachdem Chris Rock 2022 wegen eines Witzes über Jada Pinkett-Smith live auf der Bühne eine saftige Ohrfeige von deren Ehemann Will Smith kassiert hatte, befand sich der Comedian in einer heiklen Lage. Zum einen galt es, amüsant durch den Abend zu führen, zum anderen sollte ein solcher Eklat, der seine eigene Zunft betrifft, natürlich nicht unkommentiert bleiben.

Oscars 2023: So witzelte Jimmy Kimmel über die Oscar-Schelle

„Wir haben strikte Regeln eingeführt. Wenn irgendjemand gewalttätig werden sollte, wird demjenigen die Auszeichnung als bester Schauspieler überreicht und die Person darf eine 19-minütige Rede halten.“ Und auch das Publikum bekam sein Fett weg: „Sollte sowas noch einmal passieren, tut, was ihr vergangenes Jahr auch getan habt: nichts. Drückt den Angreifer vielleicht noch.“ Kimmel selbst werde von seiner persönlichen Security geschützt – dazu gehörten unter anderem „Adonis Creed“ (Michael B. Jordan) und Michelle Yeoh in den ersten Reihen.

Der ganze Bit zur Oscar-Schelle in der Eröffnungsrede von Jimmy Kimmel ist hier zu sehen:

Here’s the portion of Jimmy Kimmel’s opening monologue where he referenced Will Smith’s slap from last year’s show! 😂#Oscars pic.twitter.com/2ksrwAnRJa — Screen Off Script (@ScreenOffScript) March 13, 2023

Die Academy will den Vorfall von 2022 abhaken

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch, 8. März, sagten die Veranstalter der Oscars bereits, dass man nicht in der Vergangenheit verweilen, sondern nach vorn schauen wolle, dies bedeutete offenbar aber nicht, dass man das Geschehene völlige ausblende. Schließlich wurde nach der Schelle viel kritisiert, wie die Academy mit dem Vorfall umgegangen war. Will Smith erhielt nur wenige Minuten darauf einen Oscar und konnte sich ausschweifend tränenreich dafür bedanken.

„Wir werden das alles anerkennen, aber dann werden wir weitermachen.“ Denn: „Wir wollen dieses Jahr nicht im letzten Jahr verweilen.“ Es sei aber sicherlich etwas, das sie auf komödiantische Art und Weise ansprechen könnten und würden, so die Veranstalter im Vorfeld.