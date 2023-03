Neues Oscars-Team verkündet: Will Smith und die Schelle wollen vergessen werden – das sind die Pläne

Chris Rock bei den Oscars am 27. März 2022 in Hollywood.

Die 95. Oscars-Verleihung findet am 12. März statt – im Vorhinein wird noch schnell die Vergangenheit aufgearbeitet. Insbesondere der letztjährige Vorfall: Während der Oscars-Verleihung 2022 stürmte Will Smith die Bühne und schlug Moderator Chris Rock, nachdem dieser eine vermeintlich witzige Bemerkung über die Krankheit Jada Pinkett-Smiths gemacht hatte, die ebenfalls anwesend war.

„Dieses Jahr nicht im letzten Jahr verweilen“

Während einer Pressekonferenz am Mittwoch, 8. März, sagte dazu nun die ausführende Produzentin der Oscars 2023, Molly McNearney: „Wir werden das alles anerkennen, aber dann werden wir weitermachen.“ Denn: „Wir wollen dieses Jahr nicht im letzten Jahr verweilen.“ Es sei aber sicherlich etwas, das sie auf komödiantische Art und Weise ansprechen könnten und würden, wie „Variety“ berichtete.

Oscar-Prognose!

Alles neu macht der Oscar 2023: Ricky Kirshner will zurück zum Ursprung

Also zurück zum ursprünglichen Kurs der Preisverleihung: Showrunner Ricky Kirshner sagt dazu, wie „NME“ berichtet, dass es bei der 95. Oscar-Verleihung darum gehen werde, „das Handwerk zu ehren und was es braucht, um einen Film zu machen.“ Und fügte an: „Wir haben die Show neu durchdacht und wir haben Moderatoren, die für die einzelnen Kategorien sinnvoll sind. Es gibt kein ,So haben wir das früher gemacht‘ mehr.“

Zuvor war bekannt geworden, dass bei der Preisverleihung ein Krisenstab in Bereitschaft stehe. Der CEO der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Bill Kramer, sagte dem „Time Magazine“: „Wegen [der Ohrfeige] im letzten Jahr haben wir unseren Geist für die vielen Dinge geöffnet, die bei den Oscars passieren können.“

Will Smith, seine Entschuldigungen und Chris Rocks Reaktion darauf

Nach einer Reihe von (auch kürzlich noch geäußerten) Entschuldigungen gegenüber Rock und den Organisatoren trat Smith aus der Academy aus. Anschließend wurde ihm die Teilnahme an allen Veranstaltungen der Academy für zehn Jahre untersagt.

Chris Rock schwieg lange zu dem Vorfall. Anfang März sprach er die Thematik aber zum ersten Mal in einem Netflix-Live-Special ausführlich an. Hier die ganze Rede von Chris Rock lesen, MUSIKEXPRESS berichtete.

Alles über die Oscars 2023

