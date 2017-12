So sind „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Game Of Thrones“ miteinander verbunden

Die einen beherrschen das Kino, die anderen das Fernsehen: In der Popkultur führte 2017 nichts an „Star Wars“ und „Game Of Thrones“ vorbei. Beide haben auch eine Gemeinsamkeit – einen Drehort.

Denn Dubrovnik hielt sowohl für George R.R. Martins Drachenserie als auch für Disneys „Krieg der Sterne“ her. Sowohl die Szenen in King’s Landing als auch in der Casino-Stadt Canto Bight in „Star Wars: The Last Jedi“ wurden in der kroatischen Stadt am Meer gedreht. Darauf weist Mashable hin. Das Panorama mit Villen und Mauern auf Klippen ist einfach universell schön.