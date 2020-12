Söhne von Guns N’Roses, Metallica, Stone Temple Pilots: neues Video

Metallica brauchten Hilfe, und es kam ein Retter. Der Drummer zollt dem Therapeuten der Metal-Band seinen Tribut.

Die härteste Zeit in ihrer Bandgeschichte meisterten Metallica nicht allein. Die US-amerikanische Metal-Band um den Leadsänger James Hetfield suchte sich damals Hilfe bei einem Therapeuten. Über ihn sagt der Drummer Lars Ulrich heute, er habe die Band gerettet. In einem Interview offenbarte Ulrich, dass Phil Towle, der auch in der 2004er Dokumentation „Some Kind Of Monster“ auftaucht, die Band in Zeiten der Krise zusammenhielt. Die Dokumentation gibt detaillierte Einblicke in die Phase der Band, als Bassist Jason Newsted sie verließ und Frontmann James Hetfield sich in die Entzugsklinik begab. Vor mehr als 15 Jahren fragten sie sich, wie sinnvoll es…