Founders Awards: Metallica covern „Would?“ von Alice in Chains

Am Samstag (14. November) spielte die Band um Sänger James Hetfield ihr großes Online-Benefiz-Konzert zu Gunsten der eigenen Hilfsorganisation „All Within My Hands“ - mit spektakulärer Setlist.

Es ist in einem Jahr, in dem Corona die Live-Branche wie ein Atomschlag getroffen hat, einer der wenigen Gigs von Metallica - und er wurde selbstverständlich online gestreamt. Am Samstagabend nahmen die Musiker in ihrem Hauptquartier in San Rafael in Nordkalifornien wie angekündigt Instrumente in die Hand, ohne sie zu verstärken. Insgesamt acht Tracks spielten Metallica, darunter auch mehrere Coverversionen, etwa Deep Purples "When A Blind Man Cries". Metallica live - „Helping Hands“ (Accoustic) 1. “Blackened” 2. “Creeping Death” 3. “When A Blind Man Cries” 4. “The Unforgiven” 5. “Now That We're Dead” 6. “Turn The Page” 7. “Nothing Else…