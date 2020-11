Was passiert, wenn man Guns N‘ Roses, Metallica und Stone Temple Pilots in einen Mixer wirft? Genau: harte Gitarren-Riffs, laute Drums und eine Band namens Suspect208.

Nein, es sind nicht Guns-N‘-Roses-Gitarrist Slash, Metallica-Bassist Robert Trujillo und Scott Weiland von Stone Temple Pilots, die gemeinsam eine Gruppe gründeten, sondern ihre Söhne! Sie veröffentlichten just ihre Debüt-Single „Long Awaited“.

Kommt bald ein Album von Suspect208?

Schlagzeuger London Hudson gab den Release via Instagram mit einem Photo der vier Jungs bekannt. Der 18-Jährige schrieb darunter verheißungsvoll: „We got more shit coming soon.“ Zur Band gehört wohl auch Gitarrist Niko Tsangaris, der auf dem Bild neben Hudson, Tye Trujillo und Noah Weiland am Strand steht. Weiland ist mit 20 Jahren der älteste der Bandmitglieder.

Hudson und Tsangaris sind zusammen aufgewachsen. Tsangaris‘ Band Classless Act eröffnete im vergangenen Jahr das Konzert von Hudsons Vater Slash im Hollywood Palladium.