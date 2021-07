Soft Cell: Erstes Album seit 20 Jahren kommt 2022

Entwickelt wurde der Dokumentarfilm mit bislang unbekanntem Archivmaterial von Star-Regisseur Peter Jackson.

Die von dem Star-Regisseur Peter Jackson entwickelte Beatles-Dokumentation „The Beatles: Get Back“ wird am diesjährigen Thanksgiving-Wochenende – also zwischen dem 25. und 27. November 2021 – auf der Streamingplattform Disney+ erscheinen. Seit Januar 2019 steht fest, dass sich der US-Regisseur durch insgesamt 55 Stunden Studiomaterial arbeiten würde, um daraus eine umfassende Dokumentation über die Albumproduktion zu „Let It Be“ zu entwickeln. Im Dezember 2020 veröffentlichte Peter Jackson schließlich einen ersten Trailer des Dokumentarfilmes. Seht hier den Trailer zu „The Beatles: Get Back“: Bekannt ist inzwischen auch, dass „The Beatles: Get Back“ ein 21-tägiges Tagebuch der Band zeigen wird, das in…