Robert Plant: Wie Bob Dylan zu schreiben, gehe über seine Vorstellungskraft hinaus

„Komm zu mir und sag mir ins Gesicht, wie wenig real meine Welt ist. Ich fordere dich heraus“, antwortet Madonna auf die Vorwürfe der Userin.

Madonna hat sich am Montag (12. April) mit einer Pro-Waffen-Aktivistin angelegt, nachdem sie einen Post über den 20-jährigen Daunte Wright geteilt hatte, der am vergangenen Wochenende von der Polizei in Minnesota erschossen worden war. In dem Beitrag schrieb die Sängerin: „Dieses Video von der Erschießung von Daunte Wright ist zutiefst erschütternd, aber ebenso die Erklärung von Police Officer Tim Gannon, dass alles ein Unfall war.“ Sie beendete ihren Post mit den Worten „Das ist so ungeheuerlich und inakzeptabel. Gott segne Daunte und seine Familie“, und versah ihn zudem mit den Hashtags #justicefordauntewright und #guncontrol. Daraufhin kommentierte eine Userin namens Karen,…