Neuer Trailer für „Sonic the Hedgehog“ – jetzt sind die Fans glücklich

Nach den Verfilmungen über Queen und Elton John kommt das nächste Biopic, das auf einen großen Box-Office-Erfolg abzielt.

Der „Bohemian Rhapsody“ Produzent Graham King und Paramount werden sich für einen neuen Bee-Gees-Film zusammenschließen. Laut „Hollywood Reporter“ wird Anthony McCarten, der mit King bereits an dem Biopic über Freddie-Mercury und Queen gearbeitet hat, nun das Drehbuch des Films schreiben. Obwohl Besetzung und Drehbuch noch nicht stehen, hat Paramount Berichten zufolge im Namen von King die Rechte an den Bee-Gees-Liedern erworben. Das Trio, bestehend aus den Brüdern Barry, Robin und Maurice Gibb, begann Ende der 1950er Jahre als Bee Gees zusammen zu singen, zuerst in Australien, dann in Großbritannien, nachdem ihre Musik auch von Beatles-Manager Brian Epstein gehört wurde. Bee Gees -…