Sophia Kennedy auf Tour 2025

Am 25. Mai erscheint das neue Album von Sophia Kennedy. Der Albumtitel „Squeeze Me“, entlehnt aus der bunten Welt der Spielwarenabteilungen, klingt zunächst wie eine süße Einladung. Doch Kennedy fragt auch gar nicht so harmlos: Umarmst du mich oder zerdrückst du mich?

Natürlich wird die in Baltimore geborene und in Hamburg sowie Berlin lebende Sängerin die neuen Songs auch auf Tour präsentieren. Im Oktober tritt Kennedy für 10 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Präsentiert von ROLLING STONE.

Sophia Kennedy live 2025