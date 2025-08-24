„Sopranos“-Star Jerry Adler verstorben

Jerry Adler, der seine Laufbahn am Broadway hinter der Bühne begann und später in Serien wie „The Sopranos“, „The Good Wife“ und „Rescue Me“ glänzte, ist am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Dies bestätigten Angehörige in einer Mitteilung über die Riverside Memorial Chapel.

Frühe Karriere am Broadway

Obwohl Adlers Karriere vor der Kamera erst mit Anfang 60 begann, hinterließ er bleibende Eindrücke. In „The Sopranos“ verkörperte er Herman „Hesh“ Rabkin, den Consigliere von Tony Soprano (James Gandolfini). In „The Good Wife“ spielte er den groben Anwalts-Partner Howard Lyman, außerdem übernahm er in „Rescue Me“ eine wiederkehrende Rolle als stellvertretender Feuerwehrchef Sidney Feinberg.

Adler wurde am 4. Februar 1929 in Brooklyn, New York, geboren. Über seinen Vater Philip, der General Manager des Group Theater war, fand er den Weg ins Showbusiness. Schon 1950 bekam er einen Job bei „Gentlemen Prefer Blondes“ mit Carol Channing.

In den folgenden Jahren arbeitete er sich hoch – zunächst als Bühnen- und Produktionsleiter, später als Regisseur. Zu seinen Stationen gehörten unter anderem die Wiederaufführung von „Of Thee I Sing“ (1952) mit Jack Carson, „My Fair Lady“ (1956) mit Julie Andrews und Rex Harrison sowie „The Apple Tree “(1966) mit Alan Alda. Insgesamt wirkte er an über 50 Broadway-Produktionen mit.

Wechsel vor die Kamera

Auch im Fernsehen war Adler zunächst hinter den Kulissen aktiv, unter anderem als Bühnenleiter bei Seifenopern wie „Santa Barbara“. Mit 62 Jahren gab er 1992 an der Seite von Joe Pesci in „The Public Eye“ sein Filmdebüt – nachdem er bereits 1991 einen Gastauftritt in der CBS-Sitcom „Brooklyn Bridge“ gehabt hatte.

Es folgten Rollen in populären Serien wie „Quantum Leap“, „Northern Exposure“, „The West Wing“, „Mad About You“, „Curb Your Enthusiasm“, „Transparent“ und „Broad City“. In „The Sopranos“ blieb er durchgehend bis zum Ende der sechsten Staffel als Hesh präsent.

Filmrollen und Anerkennung

Zu seinen Filmauftritten zählten Woody Allens „Manhattan Murder Mystery“ (1993), „Getting Away With Murder“ (1996), „In Her Shoes“ (2005), „Synecdoche, New York“ (2008) und „A Most Violent Year“ (2014).

Kollege Steven Van Zandt, Sopranos-Darsteller und Gitarrist der E Street Band von Bruce Springsteen, würdigte Adler mit den Worten: „RIP Jerry Adler. Es war eine Ehre, mit dir zu arbeiten. Gute Reise, mein Freund.“

In einem Interview mit der „Connecticut Post“ 2017 reflektierte Adler über seine späte Karriere: „Wissen Sie, was interessant ist? Man verbringt sein ganzes Leben hinter der Bühne, niemand kennt den Namen, niemand weiß etwas über einen. Und dann macht man eine TV-Serie, und plötzlich ist man ein Star und jeder erkennt das Gesicht. Es ist so seltsam.“